اجتماع ثلاثى لوزراء دفاع كوريا الجنوبية وواشنطن واليابان

يعقد وزير الدفاع الكوري الجنوبي جونغ كيونغ-دو اجتماعا ثلاثيا مع نظيريه الأمريكي باتريك شاناهان والياباني تاكيشي إيوايا، اليوم الموافق 2 يونيو، على هامش قمة الأمن في آسيا والتي تعقد حاليا في سنغافورة.



يهدف الاجتماع لمناقشة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وسبل تعزيز التعاون الثلاثي.



وقال الوزير "جونغ" في كلمته التي سبقت الاجتماع الثلاثي إن الظروف الأمنية في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا والمحيط الهادئ والهندي، تشهد تغيرات سريعة، معبرا عن أمله في أن يصبح الاجتماع الثلاثي فرصة جيدة لتبادل وجهات النظر للتعامل مع القضايا الراهنة في هذه المناطق.



وأضاف أن سيئول وواشنطن وطوكيو يدفعوا بنجاح كوريا الشمالية نحو تغيير موقفها فيما يتعلق بقضايا شبه الجزيرة الكورية، مؤكدا على ضرورة حشد الجهود الثلاثية لعودة كوريا الشمالية إلى طاولة الحوار في أسرع وقت ممكن.



وأشار شاناهان إلى ضرورة "نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية" و"التعاون الأمني" و"تعزيز الشراكة الثلاثية،" بينما أكد إيوايا على ضرورة مناقشة التجربتين الصاروخيتين لكوريا الشمالية واعتبر أنهما تنتهكان قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.



ومن المتوقع إصدار بيان صحفي مشترك في أعقاب الاجتماع الثلاثي.