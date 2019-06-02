الزعيم الكورى الشمالى يقوم بظهور "علنى" ليومين على التوالى

قام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون بزيارة تفقدية لمصنع آلات، وفقا لما أعلنت عنه وكالة الأخبار المركزية بالبلاد اليوم الأحد. وجاء ذلك بعد يوم واحد فقط من ظهوره العلني للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.



استأنف كيم الذي ظل بعيدا عن الأنظار منذ قيام كوريا الشمالية بإطلاق صواريخ قصيرة المدى في 9 من شهر مايو الماضي، نشاطاته العامة بزيارة مصنع "كنغجيه" للجرارات وغيره من المصانع أخرى، وفقًا لتقرير وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية يوم أمس السبت.



وذكرت الوكالة اليوم الأحد أن الزعيم كيم قام برحلة بغرض إعطاء "التوجيهات الميدانية،" إلى مصنع "بيونغ-نام" للآلات.



وأضافت موضحة أن "الزعيم أكد مجددًا على ضرورة نقل عمليات تحديث الإنتاج إلى مستوى أعلى للوفاء بمتطلبات سياسات الحزب المتمثلة في بناء مصنع يعتمد على فكر "الجوتشي" ومكتفي ذاتيا، وذلك نظرا للأهمية الكبيرة التي يحتلها مصنع "بيونغ-نام" للآلات في تنمية الاقتصاد الوطني." يشير مصطلح "جوتشي" إلى الأيدولوجية الرئيسية للشمال الشيوعي وتعني الكلمة في اللغة الكورية "الاعتماد على الذات."



وقالت الوكالة أيضا في التقرير إنه "من المهم تصحيح المشكلات التي نشأت في تطوير المرحلة الأولى، وفي الوقت نفسه، أن يتم تعزيز تطوير المرحلة الثانية من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية وطرح المزيد من الآلات لتلبية احتياجات البلاد".