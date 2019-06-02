كوريا الجنوبية تطلب من المجر تحديد سبب غرق السفينة "هابلينى"

صرح دبلوماسي كبير اليوم الأحد، بأن كوريا الجنوبية ستطلب من المجر أن تحدد على وجه السرعة سبب غرق القارب السياحي والمسئولين عنه، وسط استمرار عمليات البحث عن المفقودين في الحادث الذي خلف 26 قتيلًا أو مفقودًا.



جاءت تصريحات النائب الثاني لوزيرة الخارجية "لى تيه-هو" خلال اجتماع حكومي لإدارة الكوارث، وأشار إلى أن قبطان السفينة السياحية التى اصطدمت بالقارب المخصص لمشاهدة معالم المدينة وتسببت فى غرقها، قد تم اعتقاله بتهمة الإهمال والتقصير في العمل.



وقال "لي" إن الحكومة "ستطلب من السلطات المجرية التحقيق في سبب الحادث وتحديد المسؤول عنه في أسرع وقت ممكن".



غرقت السفينة "هابلياني" التي كانت في الخدمة لعدة عقود يوم الأربعاء الماضي (بالتوقيت المحلي)، وعلى متنها 33 كوريًا جنوبيًا واثنين من أفراد الطاقم المجري، وذلك بعد فترة وجيزة من ضربها من الخلف بواسطة السفينة السويسرية المدعوة "فايكينغ سيجين." أسفر الحادث عن مقتل 7 كوريين وفقدان 21 آخرين من ضمنهم 19 كوريا جنوبيا.



قال "لي" إن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لعقد إجراءات الجنازة اللائقة للضحايا.



وأضاف أن عائلات الضحايا السبع الذين توفوا أكدوا هويتهم وقال أيضا إنه سيتم أخذ رأي العائلات المنكوبة في إجراء مراسم الجنازة بالتعاون مع وكالة السفر.



وصل أفراد عائلات الضحايا الكوريين الجنوبين إلى بودابست لتلقي أحدث الأخبار فيما يتعلق بجهود الإنقاذ.



لا تزال عمليات الإنقاذ المشتركة بين السلطات الكورية والمجرية تدار على قدم وساق، بيد أنه تواجهها معوقات بسبب التيارات القوية ومنسوب الماء المرتفع. لم يتم العثور على أي ناجين آخرين.



أجرى فريق الاستجابة الكوري الجنوبي والذي يتألف من عناصر بسلاح البحرية ودائرة الإطفاء، عمليات تفتيش سطحية لمسافة 50 كيلومترًا من موقع الكارثة بنهر الدانوب بالتعاون مع فريق الإنقاذ المجري، ولكن عمليات البحث لم تثمر عن أية نتائج. سيتم تحديد موعد بدء العمليات واسعة النطاق تحت الماء في النهر يوم غد الاثنين.