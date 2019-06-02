الاحتلال يعتقل شابا وفتى ويفتش منازل فى الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابا وفتى، وفتشت عددا من منازل المواطنين، خلال اقتحامها عددا من المنازل في محافظة الخليل.



وقالت مصادر أمنية لمراسل وكالة وفا، إن قوات الاحتلال اعتقلت يعقوب يحيى الرجبي (20 عاما) من مدينة الخليل، والفتى فراس عماد هديب (17 عاما) من مخيم العروب شمالا، عقب دهم منزلي ذويهما.



وأضافت، ان تلك القوات داهمت بلدة خرسا جنوبا، واقتحمت منازل المواطنين وأجرت تفتيشات بمحتوياتها، عرف من أصحابها: الأسير المحرر عبد المجيد شديد، والأسير أنس شديد، كما فتشت منزل المواطن شادي مصباح الجعبري من مدينة الخليل.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابا من قرية فقوعة شرق جنين أثناء عودته من القدس.



وذكرت مصادر محلية لــــــ"وفا أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب اسامة ابراهيم الحسيني (30عاما) أثناء عودته من الاعتكاف في مدينة القدس.