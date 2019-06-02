ترامب: عضو بالفريق القانونى فى قضية مولر سيترك منصبه هذا الشهر

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحامي إيميت فلود العضو في فريقه القانوني سيترك منصبه هذا الشهر بعد أن ساعده خلال التحقيق في التدخل الروسي في الحملة الانتخابية في عام 2016.



وقال ترامب على تويتر "إيميت فلود الذي جاء للبيت الأبيض لمساعدتي في تقرير مولر سينهي خدمته في 14 يونيو. لقد قام بعمل رائع. ليس هناك تواطؤ ولا إعاقة للعدالة والقضية أغلقت. إيميت صديقي وأشكره على العمل العظيم الذي قام به".



ويجري ترامب تغييرات في فريقه القانوني لتتناسب مع تحويل اهتمامه من التعامل مع المحقق الخاص روبرت مولر الذي قاد التحقيق في التدخل الروسي إلى التعامل مع التحقيقات التي يقودها ديمقراطيون في الكونجرس.



ويشغل فلود، وهو محام مخضرم من واشنطن، منصب المستشار القانوني الخاص للرئيس. ويمثل فلود وبات سيبولوني، الذي يشغل منصب مستشار البيت الأبيض، الرئاسة كمؤسسة وليس ترامب بشخصه.



وخلص مولر إلى أن روسيا تدخلت بشكل متكرر في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016 وأن حملة ترامب أجرت اتصالات متعددة مع مسؤولين روس لكنه لم يتوصل إلى وجود أي مؤامرة إجرامية مع موسكو للفوز بالرئاسة.



وأحجم تقرير مولر عن الخروج بحكم قاطع فيما يتعلق بإعاقة ترامب للعدالة لكنه أوضح مواقف حاول فيها ترامب إقالة مولر أو اعتراض سبيل التحقيق.