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الأحد 02/يونيو/2019 - 09:18 ص

التخطيط تعتمد النسخة النهائية من مدونة السلوك الوظيفى

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
أميرة ممدوح
dostor.org/2651334

أطلق المعهد القومي للإدارة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري النسخة النهائية من مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة 2019-2022 وذلك بعد إجراء عددًا من التحديثات عليها.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للإدارة أن عملية التحديث التي تمت جاءت لمواﻛﺒﺔ المستجدات واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ التي أًجريت في ﻣﺠﺎل الإﺻﻼح الإداري مؤكدة أنه كان من الضروري إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺪوﻧﺔ ﺳﻠﻮك وأﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﻘﻴﻢ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎز الإداري ﻟﻠﺪوﻟﺔ وتأكيدًا على ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم والإجراءات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ لإﻗﺮارﻫﺎ، ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة الأداء، وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻦ.

وتابعت السعيد أن الدولة دائمًا ما تنظر إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم واﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻛﺸﺮﻛﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ واﺣﺪة ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ تتمثل في ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺮﺧﺎء ورﻓﻌﺔ الوطن.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد أن عملية التحديث التي أجريت على المدونة مرت بالعديد من المراحل كان أهمها إقامة عدد من الموائد المستديرة لمناقشة تحديثات المدونة في ضوء الحوار المجتمعي وذلك بمشاركة كل الفئات الممثلة والمعنية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة أن الرؤية الخاصة بالمدونة تستند إلى إرﺳﺎء ﻣﺒﺎدئ وﻗﻴﻢ ﺣﺎﻛﻤﺔ للأداء ﻓﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﻮاﻛﺐ دائمًا تطلعات وﺗﻮﻗﻌﺎت أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ وﺟﻬﺔ اﻟﻌﻤﻞ، واﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم، واﻟﻤﻮاﻃﻦ.

وأوضحت أن ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺪوﻧﺔ ﺳﻠﻮك وأﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎمة يتم تطبيقها علي اﻟﺠﻬﺎز الإداري ﻟﻠﺪوﻟﺔ ووﺣﺪات الإدارة اﻟﻤﺤلية واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ فضلًا عن رؤﺳﺎء تلك اﻟﻮﺣﺪات واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻬﺎ لافتة إلى أن تلك المدونة تعد ﻫﻲ اﻟوثيقة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺪوﻧﺎت ﺳﻠﻮك وأﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟتي ﺗﺼﺪرﻫﺎ اﻟﻮزارات ووﺣﺪات الإدارة اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻛﻞ ﻣﻬﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪه.

وأوضحت أن عملية تحديث مدونة السلوك الوظيفي جاءت متسقة مع المتغيرات والمستحدثات الحالية والتي برزت في إصدار العديد من القوانين والاستراتيجيات مشيرة إلى دستور 2014 وإطلاق خطة الإصلاح الإداري وبما يتوافق مع المستحدثات التي ترتبت على إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وما تضمنته من محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والذي يضم العديد من البرامج المتعلقة بمكافحة الفساد.

وتابعت الحديث حول ما اُستجد من الخطط والبرامج التي جاءت تحديثات المدونة لتتوافق معها متضمنة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي صدرت في الفترة من 2014 و2018 والمستحدثة منها والتي يتم إطلاقها في الفترة من 2018 إلي 2022 مضيفة ان التحديث الحالي للمدونة يأتي أيضًا ليراعي إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2017.

ولفتت الدكتورة شريفة شريف إلى دور مركز اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻘﻮﻣﻰ للإدارة بإجراء اﻟﻤﺴﺢ اﻟﻤﻘﺎرن ﻟﻤﺪوﻧﺎت اﻟﺴﻠﻮك الإﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﻛﻼ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص مع ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺪوﻧﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺴﻠﻮك اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٤ فضلًا عن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ ورش اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺪوﻧﺔ بهدف جمع آراء كافة فئات اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ من الأكاديميين، وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻰ، والإﻋﻼم، وﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻄﺎع الأﻋﻤﺎل، وﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ.

يذكر أن الأهداف الرئيسة لمدونة السلوك الوظيفي تمثلت في ﺗﺤﺪﻳﺪ إﻃﺎر ﻗﻴﻤﻲ ﻣﺸﺘﺮك وﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﺠﻬﺎز الإداري ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ إلي جانب ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ: ﺟﻬﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم مع اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺟﻬﺎز إداري ﻛﻒء وﻓﻌﺎل يحسن ﻣﻦ إدارة ﻣﻮارد اﻟﺪوﻟﺔ وﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ رﺿﺎ اﻟﻤﻮاﻃن تحقيقًا لرؤية مصر 2030.

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