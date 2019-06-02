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الأحد 02/يونيو/2019 - 09:03 ص

ذكرى عيد النصر بتونس خالدة فى أذهان الشعب تتناقلها الأجيال

عودة الزعيم التونسي
عودة الزعيم التونسي الحبيب بورقيبة
أ ش أ
dostor.org/2651330

تظل عودة الزعيم التونسي الحبيب بورقيبة يوم غرة يونيو 1955 إلى أرض الوطن مظفرا منصورا حدثا خالدا في أذهان الشعب التونسي، حيث عاد بورقيبة في ذلك اليوم طليقا من معقله حاملا في إحدى يديه وثائق الاعتراف الرسمي بالدولة التونسية، وفي الثانية علم الجهاد المستمر لضمان كرامة الأجيال فاستقبله أبناء الشعب التونسي استقبال الأبطال الظافرين.

مثل هذا اليوم، غرّة يونيو من سنة 1955 عاد الزعيم الحبيب بورقيبة إلى أرض تونس بعد أربع سنوات في منفاه بفرنسا، على متن باخرة "مدينة الجزائر" التى رست بميناء حلق الوادي الضاحية الشمالية بالعاصمة تونس وكان في استقباله مئات الآلاف من المواطنين والمواطنات وتراصت الحشود وترابطت على طول الشوارع والساحات.

يقول المؤرخون في ذلك إن قرابة 500 ألف تونسي هبّوا يومها لاستقبال "الزعيم" وكانت أكثر كلمة تردّدت تعبيرا عن تلك الفرحة هي «انتصرنا» ومنها جاءت تسمية عيد النصر الذي أنهى 80 عاما من الاستعمار الفرنسي.

يومها أصرت فيالق خيالة قبائل «جلاص» التي أتت على ظهور الخيل يتقدمهم القائد «العجيمي» على أن يخرج الزعيم من الميناء على ظهر جواد عنوانا للنصر، ولبى بورقيبة رغبة «جلاص» ليخلّد ذلك المشهد بتمثاله الشهير الذي نصب في شارع بورقيبة.

وإحياء للذكرى الـ ٦٤ لعيد النصر المجيد في تونس غرة يونيو 1955 التي توجت بالنصر لملحمة النضال الوطني ضد الاستعمار الفرنسي وعودة الزعيم بورقيبة من منفاه تمهيدا لاستقلال تونس، نظمت الجمعية الوطنية للفكر البورقيبي تظاهرة مساء أمس السبت لإحياء الذكرى، من خلال عرض موسيقي ومعرض للصور وفيلمٍ، بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة.

واكد رئيس الجمعية صلاح الدين فرشيو - في كلمة له بهذه المناسبة - أن الاحتفال هذا العام يأتي وسط ظروف خاصة، في ظل ما يتعرض له الزعيم الوطني من حملات تشويه في إطار مزايدات سياسية، داعيا التونسيين والبورقيبيين وأساتذة الدستور إلى الوقوف في وجه هذه الحملات تقديرا للزعيم بورقيبه ودوره الوطني في نيل البلاد لاستقلالها.

من جانبها، أكدت هاجر (كريمة الزعيم الراحل بورقيبة) أن الهدف من إحياء ذكرى عودة الزعيم في الشارع وبمشاركة التونسيين والتونسيات اللاتي يحتفظن بالكثير من الاعتراف له بالجميل، هو الابتعاد عما يمكن أن نسميه بالتسطيح والتشكيك والطمس والتهميش والتذكير في المقابل بعبقرية رجل خدم تونس وساهم بقوة في صناعة تاريخها المعاصر وبلور استراتيجية خاصة لتحقيق الاستقلال في المستعمرات خلال القرن العشرين مستحضرة في هذا المجال شهادات حق من بعض القادة العرب والأفارقة.

وأوضحت هاجر بورقيبة أن مبادرتها التي انخرط فيها الكثير من الأوفياء لبورقيبة والبورقيبية ليست لأهداف خاصة بقدر ما هي محاولة للوفاء ولحفظ الذاكرة والحفاظ على القيمة الاعتبارية لزعيم ارتبط اسمه بتاريخ البلاد وأثار جدلا كبيرا في حياته وحتى بعد رحيله ومن حق التونسيين - حسب رأيها - وخصوصا الأجيال الجديدة أن تعرف أن منجزات اليوم بكل حدودها ومعوقاتها ما كان لها أن تتحقق لولا عبقرية بورقيبة وخياراته الاستراتيجية هو ومن معه من الرجال الذين لم يدخروا جهدا لخدمة تونس.

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