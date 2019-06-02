تعادل فنزويلا والإكوادور وديا استعدادا لكوبا أمريكا

تعادل منتخبا فنزويلا والإكوادور 1-1 في مباراة ودية صباح اليوم الأحد، بتوقيت جرينتش؛ ضمن استعداداتهما لبطولة كوبا أمريكا التي تنطلق في 14 من شهر يونيو الجاري بالبرازيل.



وتقدمت فنزويلا في المباراة التي أقيمت على ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي الأمريكية؛ بفضل ضربة جزاء سجلها روبرتو روساليس (ق38).



وكاد اللقاء أن ينتهي بفوز فنزويلا، إلا أن إنر فالنسيا أحرز هدف التعادل للإكوادور في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.



وتخوض فنزويلا كوبا أمريكا ضمن المجموعة الأولى بجانب البرازيل وبوليفيا وبيرو، أما الإكوادور فضمن المجموعة الثالثة مع أوروجواي واليابان وتشيلي.



ستكون بطولة كوبا أمريكا 2019 هي النسخة السادسة والأربعين من كوبا أمريكا، بطولة كرة القدم الدولية للرجال التي تنظمها الهيئة الحاكمة لكرة القدم في أمريكا الجنوبية كونميبول.