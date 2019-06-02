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الأحد 02/يونيو/2019 - 09:00 ص

بايدن: حقوق المثليين هي أولوية

جو بايدن
جو بايدن
وكالات
dostor.org/2651325

قال جو بايدن، السياسي الأوفر حظا للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، إن إقرار مشروع قانون يحظر صراحة التمييز على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسية سوف يكون الأولوية الأولى بالنسبة له إذا تم انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.

وقال بايدن لمئات الناشطين في خطاب رئيسي في حفل جمع التبرعات السنوي لحملة حقوق الإنسان في كولومبوس بولاية أوهايو: "أعدكم بأنه إذا تم انتخابي رئيسا، فسوف يكون (تمرير قانون المساواة) هو أول شيء أطلب تنفيذه".

وفي كلمة مدتها 30 دقيقة، انتقد بايدن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب "صد" التقدم في المعركة من أجل المساواة في الحقوق في الولايات المتحدة، مشيرا إلى الحظر الفعال الذي فرضته إدارة ترامب على انضمام المتحولين جنسيا إلى الجيش وما يمارسه الرئيس من دفع للسماح بالتمييز في ملاجئ المشردين وفي مؤسسات الخدمات الطبية.

وقال نائب الرئيس السابق في اليوم الأول من شهر "الفخر": "ما يفعلونه هو خطأ وغير أخلاقي"، واصفا معركة مجتمع السحاقيات والمثليين ومغايري الهوية الجنسية ومزدوجي الميل الجنسي والمتحيريت بشأن هويتهم الجنسية (LGBTQ) بأنها "قضية الحقوق المدنية الخاصة بجيلنا".

يشار إلى أن بايدن 76 عاما هو واحد من أكثر من 20 مرشحا يتنافسون على ترشيح الحزب الديمقراطي. وساعدت مسيرته السياسية الطويلة موقفه السياسي الوسطي في أن يصبح بايدن من المرشحين الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية التي يجريها الحزب الديمقراطي لاختيار مرشحه للرئاسة.

وتجري فعاليات "الفخر" الخاصة بالمثليين في جميع أنحاء الولايات المتحدة خلال شهر يونيو، بما في ذلك مسيرات في المدن الكبرى. ومن المقرر أن تنطلق مسيرة العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 8 يونيو.

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