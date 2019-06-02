حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث

شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة علي الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات النارية.



كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور، لمنع ظهور أى كثافات مرورية.



وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع.



أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 13 سيارة متروكة ودراجة النارية، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية منها 5 سيارات تم تسليمها لمالكيها و3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 5 دراجات نارية بدون تراخيص ولوحات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.