ارتفاع ضحايا تفجير الرقة شمال سوريا إلى 10 قتلى و20 مصابا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع ضحايا الهجوم الانتحاري بسيارة مفخخة في مدينة الرقة، المعقل السابق لتنظيم داعش في شمال سوريا، إلى 10 قتلى.



وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن - طبقا لقناة (الحدث) الإخبارية اليوم الأحد - إن الاعتداء بسيارة مفخخة كان يستهدف نقطة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، موضحا أن الاعتداء أسفر عن مقتل 5 مدنيين، إضافةً إلى 5 من مقاتلي (قسد)، مشيرا إلى إصابة 20 آخرين جراء الانفجار الذي لم تتبنه أي جهة حتى الآن.



وأطلقت قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف فصائل كردية وعربية، منتصف عام 2017 هجوما واسعا على الرقة بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، انتهى بطرد التنظيم من المنطقة.