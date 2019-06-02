المصريون أوائل الثانوية العامة بالكويت: نهدي تفوقنا للرئيس السيسي

أهدى الطلبة المصريون الذين تصدروا قائمة أوائل الثانوية العامة فى الكويت للعام الدراسى 2018 – 2019، نتائجهم المشرفة الى الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربين عن فرحتهم بنجاحهم في تشريف الدولة المصرية خارج الوطن.



وقالت نجلاء محسن مصطفى الحاصلة على المركز الثاني بشعبة الأدبي بمجموع 99.52%، لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت، إنها كانت تحرص على استذكار دروسها أولا بأول، مع تقسيم الوقت ما بين الدراسة، الرياضة، والتنزه، مشيرة إلى أنها تحلم بدخول كلية الفنون الجميلة في مصر، أو كلية التربية الإنجليزية أو العلوم السياسية في جامعة الكويت.



بدوره، قال الحسن طارق حسن أبوهشيمة الحاصل على المركز الرابع (أدبي) بمجموع 98.98%، إنه لم يكن يتوقع أن يكون ضمن أوائل الثانوية العامة في الكويت، إلا أنه كان يحرص على مراجعة دروسه بشكل يومي، حتى لا تتراكم عليه المواد، مشيرا إلى أنه يرغب في الالتحاق بكلية الإعلام جامعة القاهرة، للعمل في مجال الصحافة، التي يعشقها منذ نعومة أظافره.



من جهتها، قالت رنا إيهاب محمد يسرى السيد، الحاصلة على المركز الثامن (أدبي) بمجموع 98.84%، إنها في بداية العام الدراسي، كانت تذاكر يوميا من 4 إلى 5 ساعات، ارتفعت إلى نحو 10 ساعات خلال أيام الامتحانات، مشيرة إلى أن تفوقها جاء أولا بتوفيق من الله عز وجل، ثم مساندة ودعم والدها ووالدتها لها، معربة عن أملها في الالتحاق بكلية اقتصاد وعلوم سياسية والعمل بالسلك الدبلوماسي.



بدوره، قال مصطفى إبراهيم علي عبدالله، الحاصل على المركز الثاني (علمي)، بمجموع 99.99%، إن مذاكرته لم تكن مرتبطة بعدد معين من الساعات، لكنها كانت مرتبطة بكم معين من المواد؛ حيث كان يحرص على الانتهاء من مراجعة دروسه يوميا بمجرد تحصيلها في المدرسة، أى كان وقت مراجعتها، فالعبرة بالإنجاز والتحصيل وليس بعدد الساعات، مشيرا إلى أنه يحلم بدخول كلية الطب جامعة المنصورة، حتى يتمكن من المساهمة في تخفيف آلام المرضى.



وقالت آية أحمد رمزي محمود صحصاح، الحاصلة على المركز الثالث (علمي) بمجموع 99.98%، إنها كانت دائما حريصة على أن تكون مسئولة في تصرفاتها، لترد الجميل إلى والدها ووالدتها اللذين دعماها بشكل كبير، مشيرة إلى أنه رغم أن والدها طبيب، إلا أنها ترغب فى الالتحاق بكلية الهندسة جامعة القاهرة، لأنها تعشق مجال الهندسة.



من جانبها، قالت يمنى حامد سعد، الحاصلة على المركز الرابع (علمي) بمجموع 99.97%، إنه في بداية العام الدراسي، كانت تذاكر يوميا نحو ساعتين، ارتفعت في منتصف العام الدراسي إلى 4 ساعات، ثم إلى 6 ساعات خلال أيام الامتحانات، مؤكدة أهمية مراجعة الدروس أولا بأول، فهي سر التفوق، بينما أعربت عن أملها في دخول كلية طب عين شمس، لتعمل طبيبة جهاز هضمي.



كان وزير التربية والتعليم العالي الكويتي الدكتور حامد العازمي، قد أعلن الليلة الماضية، قائمة أوائل الثانوية العامة الكويتية للعام الدراسي 2018 - 2019، من بينهم أكثر من 17 طالبا وطالبة مصرية.