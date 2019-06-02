القاهرة : الأحد 02 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
04:21 م

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
01:12 ص

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
09:28 م

شريف دسوقى: شخصية عبدالمنجى بـ«لمس أكتاف» ستبقى فى ذاكرة المشاهدين (حوار)
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
مصر
الأحد 02/يونيو/2019 - 08:09 ص

المصريون أوائل الثانوية العامة بالكويت: نهدي تفوقنا للرئيس السيسي

المصريون أوائل الثانوية
أ ش أ
dostor.org/2651281

أهدى الطلبة المصريون الذين تصدروا قائمة أوائل الثانوية العامة فى الكويت للعام الدراسى 2018 – 2019، نتائجهم المشرفة الى الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربين عن فرحتهم بنجاحهم في تشريف الدولة المصرية خارج الوطن.

وقالت نجلاء محسن مصطفى الحاصلة على المركز الثاني بشعبة الأدبي بمجموع 99.52%، لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت، إنها كانت تحرص على استذكار دروسها أولا بأول، مع تقسيم الوقت ما بين الدراسة، الرياضة، والتنزه، مشيرة إلى أنها تحلم بدخول كلية الفنون الجميلة في مصر، أو كلية التربية الإنجليزية أو العلوم السياسية في جامعة الكويت.

بدوره، قال الحسن طارق حسن أبوهشيمة الحاصل على المركز الرابع (أدبي) بمجموع 98.98%، إنه لم يكن يتوقع أن يكون ضمن أوائل الثانوية العامة في الكويت، إلا أنه كان يحرص على مراجعة دروسه بشكل يومي، حتى لا تتراكم عليه المواد، مشيرا إلى أنه يرغب في الالتحاق بكلية الإعلام جامعة القاهرة، للعمل في مجال الصحافة، التي يعشقها منذ نعومة أظافره.

من جهتها، قالت رنا إيهاب محمد يسرى السيد، الحاصلة على المركز الثامن (أدبي) بمجموع 98.84%، إنها في بداية العام الدراسي، كانت تذاكر يوميا من 4 إلى 5 ساعات، ارتفعت إلى نحو 10 ساعات خلال أيام الامتحانات، مشيرة إلى أن تفوقها جاء أولا بتوفيق من الله عز وجل، ثم مساندة ودعم والدها ووالدتها لها، معربة عن أملها في الالتحاق بكلية اقتصاد وعلوم سياسية والعمل بالسلك الدبلوماسي.

بدوره، قال مصطفى إبراهيم علي عبدالله، الحاصل على المركز الثاني (علمي)، بمجموع 99.99%، إن مذاكرته لم تكن مرتبطة بعدد معين من الساعات، لكنها كانت مرتبطة بكم معين من المواد؛ حيث كان يحرص على الانتهاء من مراجعة دروسه يوميا بمجرد تحصيلها في المدرسة، أى كان وقت مراجعتها، فالعبرة بالإنجاز والتحصيل وليس بعدد الساعات، مشيرا إلى أنه يحلم بدخول كلية الطب جامعة المنصورة، حتى يتمكن من المساهمة في تخفيف آلام المرضى.

وقالت آية أحمد رمزي محمود صحصاح، الحاصلة على المركز الثالث (علمي) بمجموع 99.98%، إنها كانت دائما حريصة على أن تكون مسئولة في تصرفاتها، لترد الجميل إلى والدها ووالدتها اللذين دعماها بشكل كبير، مشيرة إلى أنه رغم أن والدها طبيب، إلا أنها ترغب فى الالتحاق بكلية الهندسة جامعة القاهرة، لأنها تعشق مجال الهندسة.

من جانبها، قالت يمنى حامد سعد، الحاصلة على المركز الرابع (علمي) بمجموع 99.97%، إنه في بداية العام الدراسي، كانت تذاكر يوميا نحو ساعتين، ارتفعت في منتصف العام الدراسي إلى 4 ساعات، ثم إلى 6 ساعات خلال أيام الامتحانات، مؤكدة أهمية مراجعة الدروس أولا بأول، فهي سر التفوق، بينما أعربت عن أملها في دخول كلية طب عين شمس، لتعمل طبيبة جهاز هضمي.

كان وزير التربية والتعليم العالي الكويتي الدكتور حامد العازمي، قد أعلن الليلة الماضية، قائمة أوائل الثانوية العامة الكويتية للعام الدراسي 2018 - 2019، من بينهم أكثر من 17 طالبا وطالبة مصرية.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار

منذ اسبوع

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية

منذ اسبوع

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى

منذ أقل من شهر

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019

منذ أقل من شهر

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين

منذ أقل من شهر

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي

الآن

اتهام نيمار فى قضية أخلاقية

الهيئة العامة للاستثمار تصدر ضوابط عمل وكلاء مؤسسى الشركات

بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بمطروح

فان ديك: جئت إلى ليفربول للتتويج بدورى أبطال أوروبا

ads
الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم HD بدون تقطيع

الآن مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 1-6-2019 في نهائي دوري أبطال أوروبا

سر اقتحام فتاة ملعب مباراة ليفربول وتوتنهام

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر يوتيوب

ألبومات الصور

المصريون يتابعون محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا

أكبر مائدة إفطار في العالم بالعاصمة الإدارية

أزمة جديدة فى زراعة الذرة الشامية بأسوان بسبب "دودة الحشد"

بالصور.. تزيين أتوبيس نقل عام بالإسكندرية احتفالًا بعيد الفطر

رياضة

"كلوب" يكشف عن وعده لـ"جوارديولا" فى الموسم الجديد

اتهام نيمار فى قضية أخلاقية

فان ديك: جئت إلى ليفربول للتتويج بدورى أبطال أوروبا

نجم الساعة

عميد "أداب المنصورة": اعتذرت لـ"طالبة التبول اللإ رادى" بمنزلها

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم HD بدون تقطيع

الآن مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 1-6-2019 في نهائي دوري أبطال أوروبا

سر اقتحام فتاة ملعب مباراة ليفربول وتوتنهام

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر يوتيوب

الرئيس نيوز

"حميدتي": حكومة مدنية في السودان الآن تعني "الفوضى"

وزيرة السياحة تهنئ "صلاح": "كل المصريين جنبك"

بالصور.. صلاح يقود احتفالات "ليفربول"

مقتل شاب في "اعتصام الخرطوم" بطلق ناري في الرأس

بالصور.. هدف "صلاح" التاريخي في مرمى توتنهام

كشكول

برقم الجلوس... احصل على نتيجة الإعدادية ببورسعيد

زيادة أعداد الطلاب بكليات الطب تثير القلق.. وإنذار "التعليم الطبي" يتصدى للتطبيق

محافظ بورسعيد يستقبل الطالب "رومانى" رابع العالم فى الكيمياء الحيوية

جامعة سوهاج تنشئ وحدة للارشاد الأكاديمى لطلاب الطب البشري

جامعة الأزهر تنعي طالب الشريعة والقانون

الأمصار

إطلاق نار في محيط ساحة الاعتصام بالخرطوم

بـ"سرواله الداخلي".. شرطي يطارد 4 لصوص هاجموا محل مجوهرات

اقتصاد إيران يدخل دائرة الموت.. و"كارثة حقيقية" تحدق بالنظام

اليابان: كوريا الشمالية خطر على الأمن الدولي

روسيا: ارتفاع حصيلة مصابي انفجارات مصنع الديناميت إلى 27 شخصا

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

غدًا.. العالم يحيي اليوم العالمي للدراجة الهوائية

تمساح ضخم يقتحم منزلًا.. والشرطة تنقذ الموقف

مركبة "دراجون" الفضائية تعود إلى الأرض قريبًا

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ "التوك توك ببلاش" لكبار السن بلجان زينهم للاستفتاء على الدستور

د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

المزيد
الصحة

تحذير برتغالي من لعبة "السلايم" بين الأطفال

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎