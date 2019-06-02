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عالم
الأحد 02/يونيو/2019 - 08:08 ص

اليابان تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسلحة

اليابان تسعى لتحقيق
أ ش أ
dostor.org/2651279

على الرغم من عدم انخراطها فى أية صراعات دولية مسلحة آو حروب إقليمية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، يشهد التصنيع العسكرى اليابانى ثورة من التطور والتقدم والاستثمار فى مجالات التكنولوجيا المتقدمة، كما نجحت اليابان فى تعظيم العائد من صناعاتها الدفاعية الوطنية.

وتكشف تقارير صناعية يابانية عن بلوغ حجم تعاقدات أكبر عشر مؤسسات لإنتاج وسائل الدفاع في اليابان 5ر7 مليار دولار أمريكى خلال الفترة من أول أبريل 2018 وحتى 31 مارس 2019 وهى الفترة التي تشير إلى السنة المالية والمحاسبية فى اليابان، وبحسب دورية جلوبال سيكيوريتى المتخصصة في شؤون الدفاع والإنتاج العسكري فإن تسعا من مؤسسات إنتاج السلاح في اليابان استطاعت الحفاظ على مواقعها على سلم المؤسسات المئة الأكبر عالميا في عالم إنتاج السلاح للعام 2018، وهو ما تؤكده البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع الذاتي اليابانية.

ومن بين المؤسسات اليابانية التسعة ميتسوبيشى للصناعات الثقيلة وكواساكى لإنتاج المعدات الثقيلة وتقع الاثنتان في النصف الأول من قائمة المئة الكبار في عالم إنتاج السلاح وهو ما يعنى أن المؤسستين هما ضمن المؤسسات الخمسين الأضخم عالميا في عالم التصنيع العسكري.

وتضخ مؤسسات إنتاج السلاح في اليابان استثمارات ضخمة في برامج لإنتاج مدافع ميدانية جديدة محمولة على عربات غير مجنزرة وهو ما يسمح لها بقدر وافر من المناورة، وتعمل المصانع اليابانية على تطوير مركبات المشاة الميكانيكية وكذلك على تطوير منظومات ذكية للقتال البحري كإنتاج البوارج الحربية المتعددة الاستخدامات والغواصات الذكية.

لكن من المراقبين من يرى أن تعاظم سباقات التسلح على الساحة الآسيوية لا سيما الصين وكوريا الشمالية لا يعطى لليابانيين المساحة الزمنية الكافية لتحقيق اعتماد تام على التكنولوجيا الدفاعية اليابانية لتأمين احتياجات قوات الدفاع الذاتي اليابانية ضد أية تهديدات والسباق على التكافؤ العسكرى مع الصين وكوريا الشمالية، ولهذا السبب يتوقع عدد من المتابعين للشأن العسكرى اليابانى أن الأمر سيدفع طوكيو إلى الاستمرار فى ضخ أموال كبيرة لشراء نظام الدفاع الأمريكية المجربة والمتفوقة وفى مقدمتها منظومات الدفاع الصاروخي باتريوت والمقاتلات الشبح "إف – 35" القادرة على الإفلات من الرصد الرادارى، وفي ظل هذا الوضع قد لا تكون أولوية إنفاق اليابانيين هي تطوير إنتاجهم الدفاعي الذاتي في المقام الأول بل تلبية مشتروات متطلبات الدفاع الوطني من مصنعين خارج اليابان في مقدمتهم الولايات المتحدة التي تعد حليفا مهما لليابان، وهكذا فقد تواجه الصناعات الدفاعية اليابانية عوائق تمويلية في المرحلة القادمة.

وطبقا للبيانات الصادرة عن وزارة الدفاع اليابانية ارتفعت فواتير شراء اليابان لمعدات القتال وأسلحته من الخارج بنهاية العام 2016 بنحو عشرة أضعاف ما كانت عليه قيم تلك الفواتير في العام 2011، ففي حين اشترت اليابان أسلحة من الخارج بقيمة 390 مليون دولار أمريكي في العام 2011، اشترت بما قيمته 4ر4 مليار دولار أمريكي أسلحة مستوردة خلال العام 2016.

ومن المتوقع أن ترشد اليابان قليلا من قيمة مشترواتها التسليحية الخارجية خلال العام المالي الجاري 2019 2020 إلى 6ر3 مليار دولار أمريكي أملا في توجيه فارق الترشيد صوب الاستثمار في التصنيع العسكري المحلى في داخل اليابان.

وتعد سياسة دعم التصنيع العسكري والدفاعي محليا أحد مرتكزات السياسات العامة في اليابان منذ سبعينيات القرن الماضي بهدف تأمين الاعتماد على الذات في تدبير احتياجات الدفاع الذاتي لليابان وقواتها المسلحة، وتعد نظم الملاحة وبوارج القتال المتقدمة في صدارة قطاعات إنتاج الأسلحة التي حققت اليابان تقدما كبيرا على صعيد تحقيق الاكتفاء الذاتي لقوات دفاعها الذاتي منها دون استيراد من الخارج سوى في أضيق الحدود، وعلى صعيد الإنتاج الدفاعي الجوى نجحت المؤسسات اليابانية منذ 2011 في إنتاج المقاتلة المعدلة "ميتسوبيشى – إف 2" وهى المعادل للمقاتلات الأمريكية "إف – 16 – فالكون" التي تنتجها مؤسسة لوكهيد مارتن الأمريكية.

ويعد ارتفاع الكلفة الإنتاجية أحد العوائق الرئيسية لتطوير الإنتاج العسكري الياباني محليا وذلك بسبب ارتفاع الأجور وما يترتب على ذلك من ارتفاع فواتير الصيانة والتشغيل الدوري، فوفقا لتقرير مؤسسة بلومبيرج للأبحاث الاقتصادية أوصت وزارة المالية اليابانية بوقف إنتاج طائرات النقل العسكري التي تنتجها اليابان من طراز "ميتسوبيشى – سي – 2" والاستعاضة عن ذلك بشراء مثيلاتها من طائرات الشحن من الإنتاج الأمريكي "هيركيوليز – سى 130" حيث أن كلفة الصيانة والتشغيل الدوري للطائرة الأمريكية "هيركيوليز سى – 130" تصل إلى نصف كلفة الصيانة والتشغيل الدوري لمثيلتها اليابانية "ميتسوبيشى سى – 2" لكن الحكومة اليابانية ترى أن الاعتبارات الاقتصادية ليست هي كل شيء وأكدت عزمها المضي قدما في خطة الاعتماد على الذات في الاكتفاء التسليحى

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