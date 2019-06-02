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الصحة
الأحد 02/يونيو/2019 - 08:08 ص

تحذير برتغالي من لعبة "السلايم" بين الأطفال

تحذير برتغالي من
أ ش أ
dostor.org/2651278

أصدرت هيئة حماية المستهلك في البرتغال تحذيرا بشأن وجود مستويات خطيرة من عنصر البورون الكيمائي في ماركات مختلفة من لعبة (السلايم) وهي المادة اللزجة التي زادت شعبيتها بين الأطفال في الآونة الأخيرة.

وقالت الهيئة إن البورون هو مادة عديمة اللون والرائحة ويصنف في أوروبا، إذا زاد عن مستويات معينة، بأنه سام ويمكن أن يسبب عنصر البورون تهيج العينين في حين أن ابتلاعه يمكن أن يؤدي إلى الإسهال والغثيان والتعب والقيء والتشنجات.

وذكرت صحيفة (بورتوجال نيوز) البرتغالية على الإنترنت، أن هيئة حماية المستهلك اشترت ثمانية أنواع مختلفة من منتجات "السلايم" وأرسلتها إلى المعمل لإجراء الاختبار الكيمائي، حيث تبين من النتائج أن خمسة من العينات ثبت سلامتها.

كما أشارت الهيئة إلى أن الأطفال بدؤوا يصنعون بشكل متزايد "السلايم" بأنفسهم في المنزل باستخدام مواد مثل رغوة الحلاقة وهلام الاستحمام "جيل" وحمض البوريك وسوائل العدسات اللاصقة مما يشكل خطورة مضاعفة.

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تحذير برتغالي من لعبة "السلايم" بين الأطفال

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