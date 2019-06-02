تنزانيا: زيادة الوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية

أفاد تقرير حديث بأن تنزانيا تواجه زيادة في الوفيات المتعلقة بالأمراض غير المعدية، بحيث تضاعف العدد خلال العقود الثلاثة الماضية.



وكشف تقرير رسمي بعنوان "الحق في الصحة والحصول على التغطية الصحية الشاملة لكبار السن"، وأجرته هيئات صحية عالمية، عن أن عدد الوفيات المتعلقة بالأمراض غير المعدية "غير السارية" تضاعف بين عامي 1999 و2015.



كما كشف التقرير، وفقا لصحيفة (سيتيزن) التنزانية على الإنترنت، عن أنه في عام 2016، قدرت الأمراض غير السارية في تنزانيا بنسبة 33 % من جميع الوفيات، كما أشارت النتائج إلى أن كبار السن الذين يعانون من بعض الأمراض غير السارية لا يتمتعون بإمكانية الوصول الكامل إلى الخدمات التي يحتاجونها.