الجيش السوري: استشهاد وإصابة 10 جنود خلال التصدي لقصف إسرائيلي

أعلن الجيش السوري استشهاد ثلاثة جنود وإصابة سبعة آخرين، خلال تصدي الدفاعات الجوية السورية لقصف إسرائيلي استهدف بعض المواقع في جنوب غرب دمشق والقنيطرة.



ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري القول إنه "في تمام الساعة الثالثة و22 دقيقة من فجر اليوم (بتوقيت دمشق) ظهرت بعض الأهداف الجوية المعادية قادمة من اتجاه الجولان المحتل.. وعلى الفور قامت دفاعاتنا الجوية بالتصدي لها والتعامل معها وإسقاط الصواريخ المعادية التي كانت تستهدف مواقعنا في جنوب غرب دمشق".



وأضاف المصدر أنه "في تمام الساعة الرابعة وعشر دقائق فجرا، جدد العدو الصهيوني عدوانه بإطلاق عدة صواريخ باتجاه ريف القنيطرة الشرقي وقد أسفر العدوان عن ارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة سبعة جنود آخرين بجراح إضافة إلى بعض الخسائر المادية".