القاهرة : الأحد 02 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
04:21 م

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
01:12 ص

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
09:28 م

شريف دسوقى: شخصية عبدالمنجى بـ«لمس أكتاف» ستبقى فى ذاكرة المشاهدين (حوار)
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
مصر
الأحد 02/يونيو/2019 - 08:03 ص

17 طالبًا مصريا يتصدرون نتائج الثانوية العامة في الكويت

17 طالبًا مصريا يتصدرون
أ ش أ
dostor.org/2651270

أعلن وزير التربية والتعليم العالي الكويتي الدكتور حامد العازمي، أوائل الثانوية العامة الكويتية للعام الدراسي 2018- 2019، من بينهم 17 طالبا وطالبة مصرية.

واكتسح الطلبة المصريون المراكز الأولى بالنسبة لشعبة الأدبي؛ حيث جاءت الطالبة روان عاطف محمد يونس، مدرسة السفر الأهلية، في المركز الأول بمجموع 99.74%، ونجلاء محسن مصطفى عبدالمجيد الدياسطى، مدرسة أنيسة بنت خبيب الأنصارية، في المركز الثاني بمجموع 99.52%، ونور طارق ابراهيم محمد، مدرسة أبرق الثانوية، في المركز الثالث بمجموع 99.06%، والحسن طارق حسن أبوهشيمة، مدرسة عبدالله الأحمد الصباح، في المركز الرابع بمجموع 98.98%، وسلمى رضا مرشدو ابراهيم، مدرسة الجيل الجديد الأهلية، في المركز السابع بمجموع 98.89%.

وحصلت الطالبة رنا ايهاب محمد يسرى السيد، مدرسة النجاة الأهلية، على المركز الثامن بمجموع 98.84%، وندى عادل محمد حسين، مدرسة النور الثانوية، على المركز العاشر بمجموع 98.70%، واروى محمد جمال محمد، مدرسة السالمية الثانوية، على المركز الثاني عشر بمجموع 98.53%، والاء محمد عبدالصادق عبداللاهى، مدرسة ام الهيمان الثانوية، على المركز الثالث عشر بمجموع 98.50%، ومنن الله مهدى عبدالقوى مبارك، مدرسة النهضة الثانوية، على المركز الرابع عشر بمجموع 98.43%، وحبيبة حسام الدين سعد محمود، مدرسة أبرق خيطان، على المركز الخامس عشر بمجموع 98.42% وبراء محمد فرج محمود فرج، مدرسة الكويت الأهلية الحديثة الثانوية على المركز السادس عشر بمجموع 98.41%.

وبالنسبة لشعبة العلمي، فاستحوذ الطلبة المصريون على المراكز من الثاني إلى العاشر مكرر؛ حيث حصل الطالب السوري علاء احسان الفراج بمدرسة النجاة الاهلية الثانوية للبنين على المركز الأول بمجموع 100٪، تلاه المصري ابراهيم مصطفى ابراهيم علي عبدالله، مدرسة الاخلاص الاهلية الثانوية للبنين المشتركة، بمجموع 99.99٪، ثم آية أحمد رمزي محمود صحصاح، مدرسة فجر الصباح الثانوية المشتركة، بمجموع 99.98٪، ويمنى حامد سعد، مدرسة أمة بنت خالد الثانوية، بمجموع 99.97٪، وإبراهيم سيد ابراهيم عبدالعاطي، مدرسة سالم المبارك الثانوية، بمجموع 99.94٪، وأحمد أشرف العربي رزق شمه، مدرسة يوسف الغربي الصباح الثانوية، بمجموع 99.93٪.

واحتل المركز السادس مكرر بالنسبة لشعبة العلمي الطالب المصري أحمد يوسف عبدالحميد، مدرسة طنطاوي الثانوية، بمجموع 99.93٪، تلاه خالد وليد محمد حسن، مدرسة الاخلاص الأهلية الثانوية، بمجموع 99.93٪، وأحمد عبدالكريم محمود زكي عبدالكريم، مدرسة عيسى عبدالله الهولي، بمجموع 99.91٪، وسلوى محمود توكل السيد، مدرسة الاخلاص الأهلية الثانوية، بمجموع 99.90٪ وعلياء مهدي محمد عبدالعليم، مدرسة الفروانية الثانوية بمجموع 99.90٪.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار

منذ اسبوع

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية

منذ اسبوع

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى

منذ أقل من شهر

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019

منذ أقل من شهر

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين

منذ أقل من شهر

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي

الآن

اتهام نيمار فى قضية أخلاقية

الهيئة العامة للاستثمار تصدر ضوابط عمل وكلاء مؤسسى الشركات

بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بمطروح

فان ديك: جئت إلى ليفربول للتتويج بدورى أبطال أوروبا

ads
الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم HD بدون تقطيع

الآن مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 1-6-2019 في نهائي دوري أبطال أوروبا

سر اقتحام فتاة ملعب مباراة ليفربول وتوتنهام

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر يوتيوب

ألبومات الصور

المصريون يتابعون محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا

أكبر مائدة إفطار في العالم بالعاصمة الإدارية

أزمة جديدة فى زراعة الذرة الشامية بأسوان بسبب "دودة الحشد"

بالصور.. تزيين أتوبيس نقل عام بالإسكندرية احتفالًا بعيد الفطر

رياضة

دوري أبطال أوروبا.. فرحة في القاهرة بصلاح وليفربول

"كلوب" يكشف عن وعده لـ"جوارديولا" فى الموسم الجديد

اتهام نيمار فى قضية أخلاقية

نجم الساعة

عميد "أداب المنصورة": اعتذرت لـ"طالبة التبول اللإ رادى" بمنزلها

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم HD بدون تقطيع

الآن مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 1-6-2019 في نهائي دوري أبطال أوروبا

سر اقتحام فتاة ملعب مباراة ليفربول وتوتنهام

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر يوتيوب

الرئيس نيوز

"حميدتي": حكومة مدنية في السودان الآن تعني "الفوضى"

وزيرة السياحة تهنئ "صلاح": "كل المصريين جنبك"

بالصور.. صلاح يقود احتفالات "ليفربول"

مقتل شاب في "اعتصام الخرطوم" بطلق ناري في الرأس

بالصور.. هدف "صلاح" التاريخي في مرمى توتنهام

كشكول

برقم الجلوس... احصل على نتيجة الإعدادية ببورسعيد

زيادة أعداد الطلاب بكليات الطب تثير القلق.. وإنذار "التعليم الطبي" يتصدى للتطبيق

محافظ بورسعيد يستقبل الطالب "رومانى" رابع العالم فى الكيمياء الحيوية

جامعة سوهاج تنشئ وحدة للارشاد الأكاديمى لطلاب الطب البشري

جامعة الأزهر تنعي طالب الشريعة والقانون

الأمصار

إطلاق نار في محيط ساحة الاعتصام بالخرطوم

بـ"سرواله الداخلي".. شرطي يطارد 4 لصوص هاجموا محل مجوهرات

اقتصاد إيران يدخل دائرة الموت.. و"كارثة حقيقية" تحدق بالنظام

اليابان: كوريا الشمالية خطر على الأمن الدولي

روسيا: ارتفاع حصيلة مصابي انفجارات مصنع الديناميت إلى 27 شخصا

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

غدًا.. العالم يحيي اليوم العالمي للدراجة الهوائية

تمساح ضخم يقتحم منزلًا.. والشرطة تنقذ الموقف

مركبة "دراجون" الفضائية تعود إلى الأرض قريبًا

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ "التوك توك ببلاش" لكبار السن بلجان زينهم للاستفتاء على الدستور

د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

المزيد
الصحة

تحذير برتغالي من لعبة "السلايم" بين الأطفال

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎