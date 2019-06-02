والد محمد صلاح: فخور جدًا بـ"الفرعون المصرى"

قامت أسرة النجم الدولى المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، بالاحتفال داخل منزلهم بفوز فريق نجلهم بدوري الأبطال الأوروبى، وذلك تغلبه على فريق توتنهام بهدفين مقابل لاشيء، وإحراز الفرعون المصري لهدف، وذلك بعد أن قاموا بمتابعة المبارة داخل منزلهم بقرية نجريج التابعة لمركز بسيون.



وأكد صلاح غالى، والد النجم المصرى، فى تصريحات صحفية، مساء أمس السبت، أنه فخور جدًا بما حققه نجله، مؤكدًا أن محمد أصبح بالفعل سفير لمصر، يلعب من أجل رفع العلم المصرى فى أنحاء العالم، لافتًا أنه سيقوم بناء على طلب نجله بذبح 3 عجول من مزرعته الخاصة؛ احتفالًا بفوز صلاح بالبطولة وتوزيعها على فقراء القرية.



وأضاف "غالى"، أنه اتصل بـ"مو صلاح" عقب المباراة، وهنأه ونقل له فرحة 100 مليون مصرى، مؤكدًا أن نجله فى قمة سعادته بالبطولة الغالية.