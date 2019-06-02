صور.. حفل توزيع جوائز الدورة الرمضانية لكرة القدم بنادى المنيا

استضاف نادي المنيا الرياضي، مساء السبت، حفل توزيع جوائز الدورة الرمضانية للكرة الطائرة التي نظمتها منطقة المنيا، على ملعب النادي المنيا بمشاركة 8 فرق.



حضر حفل توزيع الجوائز والمباراة النهائية كل من: مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، والدكتورة سوسن فرغل وكيل المديرية، ومريم أسعد وكيل الوزارة سابقا، وأحمد عبد المجيد رئيس المنطقة، والعميد محمود السبيعي أمين الصندوق بالنادي، ومصطفى فتحي، وخالد فايز، والدكتورة رحاب سراج، أعضاء مجلس إدارة نادي المنيا، وأحمد جمعة مدير الهيئات الرياضية بالمديرية، ميخائيل فريد عضو مجلس إدارة المنطقة، وعماد حمدي عضو مجلس إدارة المنطقة، ومحمد فاروق المدير التنفيذي للمنطقة، وزين فكري رئيس جمعية الشبان المسيحية، وعلاء عبد العظيم مدير إدارة الشباب.



وحصد كأس البطولة فريق المنيا بعد تغلبه على فريق النجوم في المباراة النهائية، وقام وكيل الوزارة بتسليم الفريق الكأس.



كما قامت منطقة الكرة الطائرة بتوزيع دروع تكريم للحضور تقديرا لدعمهم الرياضة وتلك الدورة الرمضانية، وكذلك توزيع شهادات على عدد من نجوم اللعبة القدامى، وتكريم فريق ناشئات المنطقة.