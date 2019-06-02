"تموين الأقصر" تحصد المركز الأول على الجمهورية فى حل شكاوى المواطنين

أشاد مجلس الوزراء بكفاءة منظومة متابعة الشكاوي الحكومية الإلكترونية الموحد بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وحصول مديرية التموين والتجارة الداخليه بالأقصرعلى المركز الأول بنسبة الإنجاز 100%، وعدم وجود أي شكاوى جارية لم يتم تنفيذها، وذلك من واقع مؤشر قياس الأداء الموضح بالصورة، وحل جميع المشاكل الخاصة بالمواطنين علي مستوى المحافظة، وذلك بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، وبتوجيهاته في متابعة وحل جميع شكاوي المواطنين وإزالة أضرارها وأسبابها.



وجاءت هذه الإشاده نظرا للمجهود الذي قام به كلا من: شنودة عبد المسيح، يوسف محمد حسين، مسؤولي البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحد بمديرية تموين الأقصر.



وفيما يلي صور توضيحية لمؤشر إنجاز الشكاوي ومؤشرات قياس الأداء عن الفترة من يناير وحتى مايو 2019، والذي يفيد تنفيذ جميع الشكاوي وعدم وجود أي شكاوي جارية لم يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية.