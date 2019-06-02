بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بمطروح

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وإصابة 2 آخرين منذ قليل، إثر حادث انقلاب سيارة أمام قرية غزالة بمدينة الضبعة التابعة لمحافظة مطروح.



تلقى الدكتور محسن طه، وكيل صحة مطروح، إخطارًا يفيد بمصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين، إثر حادث انقلاب سيارة أمام قرية غزالة بمدينة الضبعة التابعة لمحافظة مطروح، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الضبعة لتلقي العلاج، والتحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة العامة.



وحصلت "الدستور" على أسماء المتوفين المصابين، وهم: شعبان السيد تميم، 26 سنة، مقيم في سوهاج جثة هامدة، محمد رجب محمد عمار، 28 سنة، مقيم في الإسكندرية جثة هامدة، أحمد السيد قاعود، 24 سنة، مقيم في الإسكندرية جثة هامدة، والمصابين هم: شعبان محمد فرغلي علي، 35 سنة، مقيم في الجيزة، مصاب بجرح رضي بفروة الرأس متهتك، واشتباه كسر بأسفل الساعد الأيمن، وأحمد السيد محمدين، 25 سنة، مقيم في سوهاج، مصاب بكسر بالفك واشتباه كسر بالفقرات، واشتباه نزيف بالمخ.



وأكد الدكتور محسن طه، وكيل صحة مطروح، أن جميع المصابين تلقوا الإسعافات الأولية فور وصولهم مستشفى الضبعة، وتم التحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة العامة.