محمد بن سقاف الكاف: الحرب لم تؤثر على تقاليد اليمن فى رمضان.. والقات ليس حرام (حوار)

شهر رمضان المبارك قاسم مشترك بين أقطار وشعوب العالم الإسلامى، وهو من مظاهر وحدتهم وترابط عبادتهم حول شعيرة من شعائر دينهم.



ويتميز كل شعب بخواص وممارسات خاصة به خلال الشهر المبارك، تكون بمثابة البصمة الاجتماعية أو السمة السلوكية سواء كانت فى الجانب العبادى أو الدينى أو الموروث الحضارى والشعبى أو الثقافى، أو فى سمات الشكليات كالطعام والشراب واللباس، ويكون منشأ تلك الطقوس أو العادات هي موروثات الأجيال والمجتمعات عبر عصور طويلة، وقد تكون منذ دخولهم لدين الاسلام حتى اليوم بصمات تتوارثها الاجيال.



وللتعرف على عادات وسمات وموروثات الشهر الفضيل فى اليمن السعيد، كان لنا هذا اللقاء مع عضو الهيئة العليا للإفتاء بالجمهورية اليمنية الدكتور محمد بن سقاف الكاف.



شهر رمضان المبارك له طقوس تختلف من بلد لآخر.. فما هى الطقوس الرمضانية التى يتميز بها اليمن السعيد؟

لليمن ميزة فريدة في العالم الاسلامي قاطبة، حيث يعتبر شعبه حامل الحضارة الأولى في شبه الجزيرة العربية وهو أول شعب صدق برسالة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم دون سل سيف أو إراقة دم فالإسلام فيهم قديم بقدم رسالته وتمسكهم به أصيل رغم كثرة هجراتهم وانتقالهم.. فاليمن باعتباره قطر عربي إسلامي فسيفسائي التركيب متجانس البنية تتفاوت وتختلف عاداته وطقوسه الرمضانية من منطقة لأخرى اختلافا كبيرا فقد ما يمارس من طقوس وشعائر في محافظة لا يمارس في الأخرى.. فالسمة العامة البهجة والفرحة بهذا الشهر وإحياءه بمجالس القرآن الكريم وحلقات الذكر وقيام الليل.



وأوضح أن محافظة حضرموت تمتاز بميزة تسمى الختومات أو الختامي وهو مظهر وسمة مميزة لا توجد في غيرها من البلدان، فيحيي كل مسجد في البلد ختما للقرآن مرتبة بجداول يومية على مستوى مساجد المدن والقرى يكون فيه قراءة القرآن والإنشاد الديني والفرحة لأبناء الحي أو القرية، حيث توزع الحلويات والنقود في مظهر بهيج ومؤثر.



وأشار إلى أن هناك طقس مشترك لأبناء اليمن وهو الترحيب ووداع هذا الشهر الفضيل من على أسطح المآذن والمساجد بأشعار وأناشيد بهيجة في الترحيب بقدوم الشهر ويكون من بعد ليلة النصف من شعبان حتى العشر الأوائل من شهر رمضان.



ويختلفون في وقت التوديع فالبعض يبدأ بالوداع من الليلة الحادية عشرة ومنهم في العشر الأواخر بأناشيد وقصائد مؤثرة وحزينة، وسواء كانت تلك القصائد والأناشيد بالفصحى أو العامية إلا أن لها وقع خاص في النفس لا تمحى ذكراها قط.



وبما أن الشهر هو شهر القيام ففي المناطق والمساجد التي تصلي صلاة التراويح تختلف صيغ الأداء وأذكار الترويحات فمن المساجد من يقرأ جزء في كل ليلة وبعض المساجد يرغب في التسهيل فيقرأ بما تيسر من ايات قصار السور فيؤدي العشرين ركعة في أقل من أربعين دقيقة وقد يؤدي الفرد التراويح كاملة في أكثر من مسجد خلال الليلة الواحدة فلا ينقطع الليل من إحياء بالصلاة وتلاوة القران.



وبالإضافة إلى تلاوة القرآن الكريم وختمه هناك انشغال بدروس العلم ومذاكرة كتب التراث الإسلامي سواء في التفسير أو الحديث النبوي أو الفقه الإسلامي أو كتب الأخلاق والتصوف حتى يخرج الصائم بثمرة ونقلة نوعية في حياته ما بعد شهر رمضان المبارك.



كما أنه من المميزات كذلك التزاور بين الأرحام والجيران والأصدقاء سواء لدى النساء أو الرجال بشكل يومي، وقد يتخلل ذلك مجالس سمر يمارس فيها بعض الألعاب الشعبية أو المديح النبوي بقصائد بليغة كالفزازية والقوافي وهي من قصائد الوعظ والتذكير والتمجيد لله ومديح سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم.



ما هى أشهر المأكولات اليمنية التى يعتز بها المواطن اليمنى خلال شهر رمضان المبارك؟

المطبخ اليمني في رمضان متنوع بتنوع ثقافات اليمن وهجرات اليمنيين ومحاصيل اليمن فقد قيل أن أنواع الحبوب والبقول في اليمن تفوق المئتي نوع وأنواع الخبز تزيد على الثلاثمائة نوع.. أما أشهر الأطباق اليمنية فى رمضان، فإن أهم طبق تشترك فيه كل محافظات الجمهورية اليمنية هي الشوربة وهو حساء مصنوع من حبوب القمح المجروش أو الكامل مع اللحم أو الدجاج.. أما أشهر المشروبات، فهي منقوعات التمور أو الفواكه المجففة والزبيب حيث تنتج اليمن أكثر من ثلاثين نوعا من الأعناب.



ما هى الاستعدادات التى تقوم بها دار الإفتاء اليمنية فى استقبال شهر رمضان المبارك؟

بما إن إقليم تهامة هو مطلع الهلال الأول في جزيرة العرب، فلدى دار الإفتاء اليمنية لجنة في إقليم تهامة بمحافظة الحديدة، تتولى الاستهلال وهم مجموعة من الفلكيين العارفين والفقهاء المتقنين، فيثبتون رؤياهم بالصورة الشرعية ويعتمدها سماحة مفتي الجمهورية ويعلنها في وسائل الإعلام ويرفعها لرئاسة الجمهورية لتقوم بدورها في تهنئة الشعب والعالم العربي والاسلامي بدخول هذا الشهر الكريم ويكون ذلك وسط مظاهر من البهجة والترحاب في ليلة الإعلان سواء بالمتمم أو الدخول للشهر ورفع الترحيب الإنشادي من أعلى المآذن وإطلاق المدافع والألعاب النارية.



هل هناك برامج للفتاوى تذاع فى وسائل الإعلام اليمنية في نهار رمضان للإجابة على تساؤلات الصائمين؟

نعم هناك برامج افتائية لعدد من الفقهاء سواء في الإذاعات الرسمية أو المحلية أو القنوات التلفزيونية الرسمية التابعة لوزارة الإعلام اليمنية، وغير الرسمية واجابات في الوسائل المقروءة.



تتكرر الأسئلة سنويا عن المفطرات وحكم بعض الأدوية كقطرات العين والأنف.. هل التكرار تقصير منهم فى معرفة الدين أم تقصير من الدعاة؟

كثرة الأسئلة حول المفطرات مع تكرار الفتوى فيها على نفس المفتي يعود لجهل الأمة التي لا تريد أن تتعلم أحكام دينها التكليفية وضعف الهمة في تلقي المسائل والبحث عنها في مصادرها المعتمدة فهو تقصير وظاهرة سلبية في الشعوب المسلمة التي اعتادت على التلقين المعرفي والتكاسل والإتكالية في أخذ المعلومات والتلقي لها.



كيف تسهم دار الإفتاء في تصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة التطرف الديني؟

الإفتاء مقام عظيم ومنصب سام، المتولي الأول له رب العزة والجلال "يستفتونك فقل الله يفتيكم".. وواجب مؤسسات الفتوى ودور الإفتاء في عالمنا الإسلامي أن تكون قائمة بواجب المواجهة والرد لشبهات التيارات الملحدة أو المتسمة بالإسلام زورا وبهتانا ممن يدعون لسفك الدماء المعصومة وازهاق الأنفس المحترمة أوالترويج للأفكار الباطلة أو استباحة الأموال والممتلكات والأعراض بغير وجه حق.



ما هى أشهر المساجد التى تستقبل المصلين اليمنيين خلال شهر رمضان المبارك.. وهل هناك معالم دينية مميزة فى اليمن كمساجد القاهرة؟

إن أول مسجد في اليمن هو الجامع الكبير في مدينة صنعاء والذي بناه باذان بن ساسان والي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على اليمن في السنة السادسة للهجرة وعين عليه إماما راتبا الصحابي وبر بن يحنس الأنصاري وصلى فيه الإمام علي بن أبي طالب في السنة التاسعة من الهجرة.



كما يوجد مسجد الامام العارف بالله أبي بكر بن عبدالله العيدروس الحسيني والذي ملحق به ضريحه المبارك في مدينة عدن، ومسجد ابان بن عثمان في مدينة عدن، وجامع الامام الهادي الى الحق يحيى بن الحسين الحسني في مدينة صعدة، وملحق به ضريحه المبارك، وجامع الجند الذي صلى فيه الصحابي معاذ بن جبل الأنصاري في مدينة الجند بمحافظة تعز، وتأسس في السنة السادسة للهجرة.



ومسجد الإمام عمر المحضار بن عبدالرحمن السقاف في مدينة تريم، بمحافظة حضرموت، وفيه أطول مئذنة طينية في العالم يبلغ طولها 48 مترا.. وفي كل مناطق اليمن إحياء للعبادة في جوامعها ومساجدها والالتفاف حول قباب ومقامات ال البيت النبوي والأولياء والصالحين مع فارق القياس لعظم مقامات ساداتنا ال البيت في مصر المحروسة.



هل تؤدي النساء باليمن صلاة التراويح بالمساجد؟

إن موضوع صلاة التراويح في اليمن يكتنفه الخلاف الفقهي المذهبي فمناطق الزيدية لا تؤدي مساجدهم هذه الصلاة نهائيا.



وأما المناطق الشافعية فيؤدون صلاة التراويح والنساء يصلين التراويح في المنازل أما بإمامة رجل من أهل بيتهن أو إمام مستأجر لبعض الأسر الثرية، ويعود لذلك لعدة أمور منها، لأن الاستحباب الشرعي للمرأة أن تصلي في بيتها سواء كان فرضا أو نفلا منفردة أو في جماعة ولا تمنع منه إذا أرادت دون تفويت حق شرعي اخر، التراويح نافلة وأداء النافلة استحبابا في البيوت سواء كان للرجال أو النساء، وأخيرا لم يجر العرف على ذهاب النساء للجماعات في المساجد في شهر رمضان في بلادنا.



هل تناول القات يفسد روحانيات رمضان.. وما هي نصيحتك للمواطنين بشأن القات فى رمضان؟

القات من حيث حكمه الشرعي نرى فيه الإباحة في ذاته.. كما أنه يعين الكثيرين على إحياء الليل بالعبادة والتلاوة إذ يعتبر مادة منبهة قوية غير مذهبة للعقل.. إلا أن للقات مشاكل اجتماعية واقتصادية تؤثر سلبا على المجتمع اليمني، لأنه يزحف على المحاصيل التي نحن في حاجة لها، كما أنه يؤثر بالسلب على الإنتاج.



ما هي أهم مشروعات الدار المنتظر إعلانها قريبا؟

نعتزم لعمل بوابة إلكترونية ستكون باللغة العربية في الأول ثم نطورها للغات أخرى أهمها بعد اللغات الحية الملايوية والسواحيلية والأمهرية لارتباط اليمن بتلك الدول في الهجرة ونشر الإسلام والاستفتاءات الشرعية، مما يتيح لنا التواصل مع أهم مشاكل المجتمع وتقديم رسالة إسلامية وسطية صادقة لأبناء الوطن وللعالم العربي والإسلامي أجمع.



كيف يستقبل اليمنيين عيد الفطر المبارك.. وما هى الطقوس اليمنية التى يتميز بها اليمن فى العيد؟

بهجة العيد قد تكون ضعفت في ظل القصف المتواصل منذ نشوب الحرب، لكن العادة في اليمن برفع تكبيرات العيد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله، والجمع لإحياء صلاة العيد في الصباح الباكر ومن ثم المعايدات بين الأهل والجيران والأصدقاء بالتزاور وتوزيع العيديات على الأطفال وتفريق الحلوى واللوز والزبيب.. هذا بجانب، اللبس الجديد وإطلاق البخور والتطيب بأحسن الطيب، والألعاب الشعبية والرقصات الفلكلورية التقليدية على ضرب الطبول.