ورشة حكى للأطفال "نور والملك" بمركز جسور الثقافى

تنطلق في الرابعة من بعد عصر يوم الجمعة 21 يونيو الجاري٬ فعاليات ورشة تفاعلية للترابط الأسري للأهالي والأبناء من سن 8-12 سنة٬ والتي ينطمها مركز جسور الثقافي بالزمالك٬ مع المدربة إيريني مراد.



في الجزء الأول من برنامج الورشة للأطفال، تقام ورشة حكي قصة "نور والملك" وبعدها يناقش الأطفال حولها، من خلال تحفيز خيالهم لتخيل مشاهد ومواقف محددة في القصة. وتشجيعهم علي كتابة جمل بسيطة أو رسم أشكال رمزية تعبر عن رأيهم في القصة.



"نور والملك" قصة تقوم على فكرة الهوية وقيمة الإنسان من وجهة نظر الشخصية. الأطفالنا يقعوا تحت ضغوط كثيرة تجعلهم دائما في مقارنة مع نظرائهم. وفي أوقات كثيرة الآباء أنفسهم يكونون أول من يعرض أطفالهم لهذا.