"كلوب" يكشف عن وعده لـ"جوارديولا" فى الموسم الجديد

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، أنه تحدث هاتفيًا مع نظيره في مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، عقب تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا.



وقال "كلوب" في تصريحات نقلتها مجلة "كوب" البريطاني المهتمة بأخبار ليفربول: "تحدثت مع بيب جوارديولا على الهاتف عقب اللقاء، وتواعدنا أننا سنواصل التنافس في الموسم المقبل وذلك على كل الألقاب".



وأكمل: "لنرى لو بإمكاننا تحقيق شيء ما".



وقاد جوارديولا فريق مان سيتي لرباعية الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية والدرع الخيرية.



على الجانب الآخر، حقق كلوب مع "الريدز" لقب دوري أبطال أوروبا عقب الفوز في النهائي على توتنهام في النهائي بنتيجة 2-0.