أوريجى: لا أفكر فى كتابة اسمى بالتاريخ

أكد البلجيكي ديفوك أوريجي، مهاجم ليفربول، أنه لا يفكر في كتابة اسمه بالتاريخ، مشيرًا إلى أن أهم شيء هو إسعاد جماهير "الريدز"



وسجل أوريجي هدفًا في تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام، بالفوز 2-0، في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، بالعاصمة الإسبانية "مدريد".



وقال "أوريجي" في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "لا أفكر في كتابة اسمي في التاريخ، الأهم هو إسعاد جماهير ليفربول التي ساندتنا كثيرا".



وأضاف: "سعيد للغاية من أجل إسعاد الجماهير وتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، بعدم موسم صعب للغاية".



ويعد أوريجي ثاني لاعب بلجيكي يسجل هدفا في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد يانيك كاراسكو مع أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد في نسخة 2016.