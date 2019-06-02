انطلاق برنامج "إدراك" لذوى الاحتياجات الخاصة بمتحف الطفل

تنطلق في الساعة الثانية عشرة من بعد ظهر اليوم٬ بمتحف الطفل في مقره الكائن بمصر الجديدة٬ فعاليات برنامج "إدراك"٬ وهو برنامج خاص موجه للأطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة من سن 6 إلى 10 سنوات.



تفاصيل البرنامج:

أولا: أنشطة لتنمية مجموعة من المهارات وتشتمل علي:

الرعايـة الذاتية٬ مهارات التدريب الذهني والتركيز٬ المهارات الاجتماعية٬ مهارات الإعداد التأهيلي٬ المهارات المعرفية٬ المهارات الفنيـة٬ المهارات التواصلية٬ مهارات الإدراك والنمو الحسي، المهارات السلوكيه التهذيبية.



ثانيا: ألعاب لتنمية بعض القدرات ومنها: الذاكرة٬ التخيل٬ الانتباه٬ والحركة.



يشار إلى أن متحف الطفل يتبع مركز الطفل للحضارة والإبداع٬ وهو كيان ترفيهي تفاعلي تثقيفي يجمع أفراد الأسرة المصرية في رحلة عبر الزمان والمكان لاكتشاف مصر الماضي والحاضر بينما يتطلع إلى المستقبل.



يدعم مركز الطفل التعليمي الترفيهي التفاعلي للأطفال والأسر. وجد مركز الطفل لتشجيع الأطفال على اكتشاف أنفسهم وإعطائهم رؤية جديدة لمستقبلهم.