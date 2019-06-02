اتهام نيمار فى قضية أخلاقية

ذكر تقرير صادر عن الشرطة في "ساو باولو" أن امرأة اتهمت اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي في قصية أخلاقية وقعت بالعاصمة الفرنسية.



وذكر موقع "جلوبو" البرازيلي، الذي أورد الخبر في البداية، أن ممثل نيمار رفض التعليق منتظرًا الحصول على تفاصيل عن تلك المزاعم.



وقال والد نيمار في مقابلة مع تلفزيون محلي: "لو لم يتضح الأمر سريعًا ولم نظهر الحقيقة سيتحول إلى كرة ثلج تكبر بمرور الوقت".



وتابع: "لو كان علينا نشر حديث نيمار مع الفتاة عبر تطبيق واتس آب سنفعل ذلك لأنه من الواضح أنه فخ".



وأضاف: "اعترف بأننا نعيش فترة صعبة".