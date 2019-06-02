بالصور.. أسرة محمد صلاح تحتفل بالتتويج بدورى أبطال أوروبا

احتفل النجم المصرى محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بلقب دورى أبطال أوروبا، مع زوجته وابنته مكة، عقب نهاية مباراة توتنهام، التى جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب "واندا متروبوليتانو"، معقل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.



وحرص "صلاح" على الاحتفال بلقب دورى الأبطال فى تواجد زوجته وابنته، بعد نزولهم إلى أرضية ملعب المباراة بعد نهاية اللقاء، للاحتفال مع الفرعون المصرى.



وسجل صلاح هدف ليفربول الأول فى مرمى توتنهام بعد مرور دقيقتين فقط على انطلاق المباراة، عن طريق ركلة جزاء، وهو ثانى أسرع هدف فى تاريخ المباريات النهائية، بعد النجم الإيطالي السابق باولو مالدينى عام 2005.