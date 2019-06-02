الجمل تطرح النسخة العربية لرائعة ساراماجو "سنة موت ريكاردو ريس"

صدرت حديثا عن منشورات الجمل٬ طبعة جديدة من النسخة العربية لرواية "سنة موت ريكاردو ريس" للكاتب البرتغالي٬ جوزيه ساراماجو.



وبحسب الناشر: بسبب كثافة هذه الرواية الناجمة جزئيًا عن إسناداتها التاريخية والثقافية البرتغالية في خصوصيتها، وكذلك أيضًا إلى ما يؤلف نسيجها لعبة أخذ ورد بين أكذوبة الواقع وحقيقة السراب، البعد الأساسي لهذه الرواية الإبهام الخاص بثمة القرين يفتحها على ما في حدود الهويات من انفلات وهذا ما توحي به فعلًا الشواهد الثلاثة الصادرة.



فحين تنتهي مسيرة "ريكاردو ريس" كاسم بديل لبيسوا، تبدأ مسيرة شخصية جوزية ساراماجو. وكما لو كان ذلك صدى لعبارة بيسوا القائلة: أنا شخصية رواية ما زال ينبغي أن تُكتب، يلفق ساراماجو بعد أن توضع الثوابت التاريخية والطوبوغرافية والسياسية لروايته، اللقاء بين هذين اللاوجودين، وجود الشاعر الميت ووجود بديله المزدوج الوهمية.