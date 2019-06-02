القاهرة : الأحد 02 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
04:21 م

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
01:12 ص

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
09:28 م

شريف دسوقى: شخصية عبدالمنجى بـ«لمس أكتاف» ستبقى فى ذاكرة المشاهدين (حوار)
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
عالم
الأحد 02/يونيو/2019 - 01:20 ص

محمد سالم: ندعم جهود الرئيس فى توحيد الصف العربى بمجال الاستثمار

المستشار محمد سالم
المستشار محمد سالم
dostor.org/2651247

أشاد المستشار محمد سالم، الخبير القانوني ورئيس مجلس أمناء المبادرة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية "استثمر في وطنك الثاني مصر"، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام القمة الاستثنائية العربية بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن كلمة السيسي حددت تحديات الأمن القومي العربي وآلية الرد على التجاوزات الإيرانية الأخيرة، وحملت العديد من الرسائل الهامة، بأن أمن منطقة الخليج العربي يمثل بالنسبة لمصر أحد الركائز الأساسية للأمن القومي العربي، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري، وأن العرب ليسوا على استعداد لأن يقبلوا بأي شكل، تهديد أمنهم القومي.

وقال "سالم"، في تصريح أمس السبت، إن المبادرة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية "استثمر في وطنك الثاني مصر"، ستدعم بكل قوة جهود الرئيس السيسي للم شمل العالم العربي ضد أي تهديد خارجي يُهدد أمن الدول العربية، مؤكدا أن المبادرة ستسير على خطى الرئيس من خلال ترسيخ العلاقات الاقتصادية العربية، حيث تسعى المبادرة إلى عمل سوق عربية مشتركة، كما تسعى إلى زيادة الاستثمارات العربية في الدول العربية المختلفة وبالأخص مصر لمنافسة الاستثمارات الغربية هذا بهدف سعيه إلى توحيد القوانين الاستثمارية العربية في كل دول المنطقة.

وأكد "سالم"، أهمية القضايا التي جاءت فى الكلمة التاريخية التي ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسى أمام القمة الاستثنائية العربية بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقمتين العربية والإسلامية، جاءت في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع جميع الدول الأعضاء في المنظمتين بالعالمين العربي والإسلامي، والمساهمة بفعالية في جهود تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية والإسلامية.

وأكد الخبير القانوني تضامن مصر حكومة وشعبا ورئيسا مع الدول العربية ضد الاعتداءات الأخيرة، واستعدادها لتقديم كافة الدعم والمساعدة للمحافظة على الأمن والاستقرار بها، ووقف أي اعتداءات عليها.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة

منذ يوم

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

منذ يومين

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى

منذ يومين

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة

منذ يومين

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة

منذ أقل من شهر

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا

الآن

5 أرقام قياسية بعد هدف صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا

"الإفتاء" تستطلع هلال شهر شوال.. الإثنين

"القوى العاملة" تعلن توافر 140 فرصة عمل براتب 4500 جنيه

أحمد حسن: تجاهل أجيرى عبدالله جمعة «علامة استفهام»

ads
الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم HD بدون تقطيع

الآن مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 1-6-2019 في نهائي دوري أبطال أوروبا

سر اقتحام فتاة ملعب مباراة ليفربول وتوتنهام

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر يوتيوب

ألبومات الصور

المصريون يتابعون محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا

أكبر مائدة إفطار في العالم بالعاصمة الإدارية

رئيس أزهر الإسكندرية يجتمع برؤساء لجان الشهادة الثانوية لبحث السلبيات

ليلة 27.. صلاة التراويح من مسجد السلطان حسن

رياضة

فان ديك: جئت إلى ليفربول للتتويج بدورى أبطال أوروبا

بالصور.. أسرة محمد صلاح تحتفل بالتتويج بدورى أبطال أوروبا

صلاح: حققت حلم الطفولة وأسعى لإنجاز آخر

نجم الساعة

عميد "أداب المنصورة": اعتذرت لـ"طالبة التبول اللإ رادى" بمنزلها

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم HD بدون تقطيع

الآن مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 1-6-2019 في نهائي دوري أبطال أوروبا

سر اقتحام فتاة ملعب مباراة ليفربول وتوتنهام

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر يوتيوب

الرئيس نيوز

"حميدتي": حكومة مدنية في السودان الآن تعني "الفوضى"

وزيرة السياحة تهنئ "صلاح": "كل المصريين جنبك"

بالصور.. صلاح يقود احتفالات "ليفربول"

مقتل شاب في "اعتصام الخرطوم" بطلق ناري في الرأس

بالصور.. هدف "صلاح" التاريخي في مرمى توتنهام

كشكول

برقم الجلوس... احصل على نتيجة الإعدادية ببورسعيد

زيادة أعداد الطلاب بكليات الطب تثير القلق.. وإنذار "التعليم الطبي" يتصدى للتطبيق

محافظ بورسعيد يستقبل الطالب "رومانى" رابع العالم فى الكيمياء الحيوية

جامعة سوهاج تنشئ وحدة للارشاد الأكاديمى لطلاب الطب البشري

جامعة الأزهر تنعي طالب الشريعة والقانون

الأمصار

إطلاق نار في محيط ساحة الاعتصام بالخرطوم

بـ"سرواله الداخلي".. شرطي يطارد 4 لصوص هاجموا محل مجوهرات

اقتصاد إيران يدخل دائرة الموت.. و"كارثة حقيقية" تحدق بالنظام

اليابان: كوريا الشمالية خطر على الأمن الدولي

روسيا: ارتفاع حصيلة مصابي انفجارات مصنع الديناميت إلى 27 شخصا

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

تمساح ضخم يقتحم منزلًا.. والشرطة تنقذ الموقف

مركبة "دراجون" الفضائية تعود إلى الأرض قريبًا

باكستاني يقتل زوجته بعد إصابتها بالإيدز

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

مشروبات الطاقة تؤثّر على ضربات القلب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎