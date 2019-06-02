صلاح: حققت حلم الطفولة وأسعى لإنجاز آخر

عبر المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، عن سعادته الكبيرة وفخره بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، كثالث لاعب عربي يحقق ذلك بعد الجزائري رابح ماجر والمغربي أشرف حكيمي.



صلاح قاد ليفربول للفوز باللقب بعد تسجيله هدفا من ضمن هدفين فازا بهما "الريدز" على توتنهام في المباراة النهائية للمسابقة.



وعقب المباراة صرح اللاعب تلفزيونيا، وقال: "لا أجد الكلمات التي تعبر عما أشعر به، أنا سعيد للغاية وفخور بهذا الإنجاز، حققت حلمي منذ أن كنت طفلا في سن السابعة".



وأضاف: "في العام المقبل سأسعى مرة أخرى للتتويج ولأن أكون أول لاعب عربي يفوز باللقب مرتين".



وعن هدفه الذي جاء من ركلة جزاء، قال صلاح: "مررت بهذا الموقف من قبل وسجلت هدف تأهل منتخب مصر لكأس العالم 2018 من ركلة جزاء، لذلك لم يكن الموقف غريبا علي".