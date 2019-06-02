"زوّار" رؤى المومنى تفيض بالمشاعر التى تؤنسن الأشياء

تشتمل مجموعة "زوار" للكاتبة رؤي المومني٬ والصادرة عن الآن ناشرون وموزعون٬ اللحظات العابرة التي تلتقطها الكاتبة بعين يقظة، وأحيانا تستعيدها من تلافيف الذاكرة التي يوقظها مشهد ما.



والخواطر هي نوع من حقول الأدب الرقيق والشفاف، وازداد انتشاره في العصر الراهن مع طغيان الحياة المادية التي تسيطر على مشاعر الإنسان.



والخاطرة هي سيل من العواطف وتحتاج لدفق المشاعر التي يوفرها الانتباه لمشاعر الإنسان بإزاء حالة معينة، قد تكون صورة أو موقف، أو ذكريات، ويتم تصويرها بإشباع العواطف الجياشة، سواء بالحزن أو الفرح أو الدهشة، وهي لحظة قصيرة لا تنطوي على تطوّر درامي وصراع، بل تقف على حواف الوصف، ويمكن أن تتحول الى حوار مع النفس أو الأشياء.



وعنوان الكتاب الذي اختارته الكاتبة "زوار"، ينطوي على فكرة الاستعادة لصور تتراءى للإنسان في لحظة ما، فتتدفق المشاعر بالكلام الصامت، وربما هي أطياف أو فراشات أو نافذة نختار لها لغة لخطابها كأننا نقف أمام مرآة ونحكي بإيماء مع أنفسنا.



"زوار" الذي يقع في 107 صفحات من القطع الوسط، وصمم غلافه الفنان بسام حمدان، يشتمل على 75 نصا بعناوين تتناول الحياة في كل تجلياتها والطبيعة والزمن والمكان والحب والانتظار والهجرة والفصول التي تكتب عنها المومني كما تصورها أو ترسمها بريشة ملونة.



ومن مناخات المجموعة: "كل ليلة أسمع أنين الطين، في قلبه حسرة، وفي صوته نبرة المهزوم، يقول لي: ذاك من نار، إن غضب أحرق، أما أنا فمن طين، وذاك من حديد إن صرخ أرهب، أما أنا فمن طين، وذاك من حجر، إن ضرب أوجع، أما أنا فمن طين، آن لك أيها الطين الحزين أن تدرك أنه غدا سوف يهطل المطر.. عندها، تنطفئ النار، ويصدأ الحديد، ويتفتت الحجر، ووحده الطين من يزهر تحت المطر".



في الخاطرة ثمة أنسنة للجماد، وتجميل للاحتمالات وتفاؤل، واختيارات رشيقة للغة والمفردات الخفيفة التي تحلّق كأنية حتى في اللحظات التي ينتابها الحزن.