ليفربول ينفرد بالمركز الثالث فى قائمة الأكثر تتويجا بدورى الأبطال

انفرد ليفربول بالمركز الثالث في قائمة أكثر الفرق تتويجا بدوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما توج بالنسخة الحالية على حساب توتنهام، خلال المباراة النهائية التي جمعتهما بالعاصمة الإسبانية "مدريد".



ليفربول تفوق على الثنائي برشلونة وبايرن ميونيخ في عدد الألقاب، حيث كان يتساوى الثلاثي برصيد 5 ألقاب لكل فريق.



وينفرد ريال مدريد الإسباني بصدارة أكثر الفرق تتويجا بالبطولة الأوروبية بـ13 لقبا وخلفه ميلان الإيطالي بـ7 ألقاب.



حصل ليفربول على اللقب السادس بعد تغلبه على مواطنه توتنهام الانجليزي بنتيجه 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين في العاصمة الإسبانية مدريد.



وأحرز الأهداف كل من النجم المصري محمد صلاح في الشوط الأول، وأضاف أوريجي الهدف الثاني في الشوط الثاني، لينتهى اللقاء بفوز ليفربول بدوري أبطال أوروبا.