القاهرة : الأحد 02 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
04:21 م

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
01:12 ص

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
09:28 م

شريف دسوقى: شخصية عبدالمنجى بـ«لمس أكتاف» ستبقى فى ذاكرة المشاهدين (حوار)
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
رياضة
الأحد 02/يونيو/2019 - 01:11 ص

السومة يهنئ محمد صلاح بعد تتويجه بدورى الأبطال

محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي
dostor.org/2651242

هنأ السوري عمر السومة، مهاجم الأهلي السعودي، المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بعد فوزه السبت، مع "الريدز" بلقب دوري أبطال أوروبا.

وقاد محمد صلاح ليفربول للفوز باللقب بعد تسجيله هدفا من ضمن هدفين فازا بهما "الريدز" على توتنهام في المباراة النهائية للمسابقة.

عمر السومة كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب انتهاء المباراة النهائية: "ألف مبروك يا أبا مكة"، في إشارة منه لنجم منتخب مصر.

ويعد هذا اللقب الأول لصلاح مع ليفربول، الذي انضم إليه قبل عامين قادما من روما الإيطالي، وبعد أن خسر معه نهائي نفس المسابقة العام الماضي أمام ريال مدريد بنتيجة 1-3.

اقرأ أيضًا
منذ 6 أيام

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج

منذ أقل من شهر

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية

منذ أقل من شهر

تقارير: برشلونة يعلن إتمام صفقة دى ليخت خلال أيام

منذ أقل من شهر

"مكة" تسرق الأضواء من محمد صلاح فى ختام الدورى الإنجليزى

منذ أقل من شهر

تصريحات قوية من حكيم زياش بعد توديع دورى الأبطال

منذ أقل من شهر

تعرّف إلى أبرز نتائج مباريات الأربعاء فى جميع البطولات

الآن

سر اقتحام فتاة ملعب مباراة ليفربول وتوتنهام

5 أرقام قياسية بعد هدف صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا

"الإفتاء" تستطلع هلال شهر شوال.. الإثنين

"القوى العاملة" تعلن توافر 140 فرصة عمل براتب 4500 جنيه

ads
الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم HD بدون تقطيع

الآن مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 1-6-2019 في نهائي دوري أبطال أوروبا

سر اقتحام فتاة ملعب مباراة ليفربول وتوتنهام

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر يوتيوب

ألبومات الصور

المصريون يتابعون محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا

أكبر مائدة إفطار في العالم بالعاصمة الإدارية

أزمة جديدة فى زراعة الذرة الشامية بأسوان بسبب "دودة الحشد"

بالصور.. تزيين أتوبيس نقل عام بالإسكندرية احتفالًا بعيد الفطر

رياضة

فان ديك: جئت إلى ليفربول للتتويج بدورى أبطال أوروبا

أوريجى: لا أفكر فى كتابة اسمى بالتاريخ

بالصور.. أسرة محمد صلاح تحتفل بالتتويج بدورى أبطال أوروبا

نجم الساعة

عميد "أداب المنصورة": اعتذرت لـ"طالبة التبول اللإ رادى" بمنزلها

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم HD بدون تقطيع

الآن مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 1-6-2019 في نهائي دوري أبطال أوروبا

سر اقتحام فتاة ملعب مباراة ليفربول وتوتنهام

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر يوتيوب

الرئيس نيوز

"حميدتي": حكومة مدنية في السودان الآن تعني "الفوضى"

وزيرة السياحة تهنئ "صلاح": "كل المصريين جنبك"

بالصور.. صلاح يقود احتفالات "ليفربول"

مقتل شاب في "اعتصام الخرطوم" بطلق ناري في الرأس

بالصور.. هدف "صلاح" التاريخي في مرمى توتنهام

كشكول

برقم الجلوس... احصل على نتيجة الإعدادية ببورسعيد

زيادة أعداد الطلاب بكليات الطب تثير القلق.. وإنذار "التعليم الطبي" يتصدى للتطبيق

محافظ بورسعيد يستقبل الطالب "رومانى" رابع العالم فى الكيمياء الحيوية

جامعة سوهاج تنشئ وحدة للارشاد الأكاديمى لطلاب الطب البشري

جامعة الأزهر تنعي طالب الشريعة والقانون

الأمصار

إطلاق نار في محيط ساحة الاعتصام بالخرطوم

بـ"سرواله الداخلي".. شرطي يطارد 4 لصوص هاجموا محل مجوهرات

اقتصاد إيران يدخل دائرة الموت.. و"كارثة حقيقية" تحدق بالنظام

اليابان: كوريا الشمالية خطر على الأمن الدولي

روسيا: ارتفاع حصيلة مصابي انفجارات مصنع الديناميت إلى 27 شخصا

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

تمساح ضخم يقتحم منزلًا.. والشرطة تنقذ الموقف

مركبة "دراجون" الفضائية تعود إلى الأرض قريبًا

باكستاني يقتل زوجته بعد إصابتها بالإيدز

الصحة

مشروبات الطاقة تؤثّر على ضربات القلب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎