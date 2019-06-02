السومة يهنئ محمد صلاح بعد تتويجه بدورى الأبطال

هنأ السوري عمر السومة، مهاجم الأهلي السعودي، المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بعد فوزه السبت، مع "الريدز" بلقب دوري أبطال أوروبا.



وقاد محمد صلاح ليفربول للفوز باللقب بعد تسجيله هدفا من ضمن هدفين فازا بهما "الريدز" على توتنهام في المباراة النهائية للمسابقة.



عمر السومة كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب انتهاء المباراة النهائية: "ألف مبروك يا أبا مكة"، في إشارة منه لنجم منتخب مصر.



ويعد هذا اللقب الأول لصلاح مع ليفربول، الذي انضم إليه قبل عامين قادما من روما الإيطالي، وبعد أن خسر معه نهائي نفس المسابقة العام الماضي أمام ريال مدريد بنتيجة 1-3.