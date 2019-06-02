فان ديك: جئت إلى ليفربول للتتويج بدورى أبطال أوروبا

أكد فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول، أنه انضم إلى "الريدز" من أجل حصد لقب دوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أنه حقق حلم الجماهير.



وتوج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا السادس في تاريخه، وذلك بالفوز على توتنهام، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية "مدريد".



وقال فان ديك في تصريحات تلفزيونية عقب التتويج باللقب: "جئت إلى ليفربول من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وبالفعل حققنا اللقب وأسعدنا جماهيرنا التي ساندتنا طوال الموسم".



وأضاف: "كنت أعشق فريق ليفربول وذلك كان سببا كبيرا في انضمامي إلى هذا النادي العريق وأيضا من أجل تحقيق الألقاب".



وكان فان ديك انضم لصفوف ليفربول في صيف 2018، قادما من ساوثهامبتون الإنجليزي مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.