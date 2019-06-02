بوكيتينو يكمل نحس المدربين الأرجنتينيين فى نهائى دورى الأبطال

أكمل ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام الإنجليزي، نحس المدربين الأرجنتينيين على مستوى المباريات النهائية لدوري أبطال أوروبا، وذلك بعد خسارة فريقه أمام ليفربول بنتيجة 0-2.



وخسر المدربون الأرجنتينيون آخر 7 نهائيات لهم في دوري الأبطال مع الفرق التي تولوا قيادتها.



النحس بدأ في عام 1974 حين خسر خوان كارلوس لورينزو النهائي مع أتلتيكو مدريد أمام بايرن ميونيخ الألماني، قبل أن يخسر إيلينيو إيريرا بعد عامين فقط مع فريق سانت إتيان الفرنسي أمام البايرن في عام 1976.



وخسر الأرجنتيني هيكتور كوبر نهائيين متتاليين مع فالنسيا، إذ خسر في عام 2000 أمام ريال مدريد، وفي عام 2001 ضد بايرن ميونيخ.



دييجو سيميوني خسر نهائيين هو الآخر، كلاهما كان أمام ريال مدريد الإسباني، وذلك في عامي 2014 و2016.



النحس استمر في النسخة الحالية من المسابقة، ليشمل بوكيتينو الذي خسر مع توتنهام أمام ليفربول الإنجليزي.