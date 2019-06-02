العين الإماراتى يعلن تعاقده مع الكرواتى إيفان ليكو

أعلن نادي العين الإماراتي تعاقده مع الكرواتي إيفان ليكو، لتولي تدريب الفريق لمدة موسمين مقبلين، وذلك خلفًا للإسباني خوان كارلوس جاريدو.



"جاريدو" كان تولى تدريب العين خلال النصف الثاني من الموسم الماضي، لكنه لم ينجح في إثبات نفسه مع "الزعيم" سواء على مستوى الأداء أو النتائج.



ليكو بدأ مشواره التدريبي مع فريق آود هيفرلي لوفين البلجيكي في عام 2014، قبل أن ينتقل للانضمام إلى الجهاز الفني كمساعد لمواطنه إيجور تيودور في فريق باوك سالونيكا اليوناني موسم 2015-2016.



وفي موسم 2016-2017، عاد المدرب الكرواتي لتقلد منصب الرجل الأول في الجهاز الفني لفريق سينت ترويدن البلجيكي.



وبعد موسم واحد رحل صاحب الـ41 عاما ليتولى تدريب فريق بروج البلجيكي والذي حقق معه نجاحات كبيرة إذ حصد لقب بطل الدوري البلجيكي وكأس السوبر وحصد جائزة أفضل مدرب لموسم 2017-2018.