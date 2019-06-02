كلوب: هذه الليلة هى الأفضل فى حياتى

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أن ليلة التتويج بدوري أبطال أوروبا هي الأفضل في حياته.



وتوج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، بالفوز على توتنهام، بهدفين دون رد، في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية "مدريد".



وقال كلوب في تصريحات لقناة "بي تي سبورت" البريطانية: "إنها أفضل ليلة في حياتي ولا توجد كلمات لوصف شعوري الآن، سعيد جدا من أجل عائلتي التي عانت معي كثيرا في الأزمات".



وأضاف: "هل رأيتم أفضل من ليفربول؟، بالفعل كان موسما شاقا، لكننا حققنا الفوز وحصدنا اللقب بعد فترة صعبة للغاية".



وكسر كلوب نحس النهائيات الذي لازمه في الـ6 نهائيات الماضية على مستوى البطولات المحلية والقارية، حيث خسرهم جميعا وذلك مع بروسيا دورتموند الألماني وليفربول الإنجليزي، قبل أن ينجح بالفوز في النهائي السابع.