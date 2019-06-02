أبوريدة يبعث برسالة لصلاح بعد تتويجه بدورى أبطال أوروبا

قام هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بإرسال برقية تهنئة لمحمد صلاح المحترف المصري بصفوف نادي ليفربول الإنجليزي بعد الإنجاز الذي حققه اللاعب مؤخرا مع ناديه بالتتويج بدوري أبطال أوروبا الموسم الحالي.



وتوج ليفربول الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، عقب فوزه على نظيره توتنهام بهدفين دون رد في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية "مدريد".



وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الأول بعد مرور 108 ثوان؛ ليصبح ثاني أسرع الأهداف في تاريخ المباريات النهائية للمسابقة بشكلها الحالي الذي انطلق عام 1992.



وقال "أبوريدة"، في برقيته لمحمد صلاح: "هذا الإنجاز التاريخي مدعاة لفخر كل مصري ومحب لكرة القدم".



وأكمل "أبوريدة" البرقية راجيًا أن يكون ما حدث فألا حسنا للشعب المصري بالكامل وأن يقود صلاح منتخب مصر للتتويج بكأس الأمم الأفريقية عام ٢٠١٩ والتي ستقام في مصر منتصف الشهر الحالي.



وأكد "أبوريدة" أنه يتقدم بهذه التهنئة بالأصالة عن نفسه وعن جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وكل العاملين بالمجلس والملايين من محبي وعشاق المنتخب المصري لصلاح على هذا الإنجاز.