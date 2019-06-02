بعد الانتهاء من تصوير "حكايتى".. ياسمين صبرى تسافر إلى روما

تقضي ياسمين صبري حاليًا فترة استرخاء في أوروبا، وتحديدًا مدينة روما عاصمة إيطاليا.



وقالت ياسمين صبري في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنها مقررة فترة استرخاء بعد الانتهاء من تصوير مسلسل "حكايتي" الذي ينافس ضمن الأعمال الدرامية رمضان 2019.



وأكدت أنها تبحث خلال الفترة المقبلة لسيناريو فيلم سينمائي جيد، تقدم من خلاله عمل متميز للسينما المصرية.



وحقق مسلسل "حكايتي" ردود أفعال كبيرة وممتازة لدى الشارع المصري منذ عرضه من بداية شهر رمضان الحالي.



و"حكايتى" على قناة "cbc" الساعة 9 مساء، وهو بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، عمرو صحصاح، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.