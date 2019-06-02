محافظ دمياط تشهد فعاليات الحفل الختامى للأنشطة الرمضانية برأس البر

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فعاليات الحفل الختامي للأنشطة الرمضانية، والتى نظمته مديرية الشباب والرياضة بمدينة رأس البر.



واستهلت المحافظ الفعاليات بافتتاح المعرض الكشفى للطلائع، ومعرض أندية الفتاة بنادى رأس البر الرياضى وتفقدت عددا من الأعمال بالمعرضين وكذا نموذج مصغر لنشاط كشفى، حيث أبدت إعجابها الشديد بمستوى تلك الأعمال والتى نفذها شباب وفتيات من أبناء المحافظة.



كما شاركت الدكتورة منال عوض بحفل الإفطار الجماعى مع الأيتام وذوى القدرات الخاصة بالمدينة الشبابية، معربة عن سعادتها بتواجدها اليوم معهم وتقدمت لهم بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وخلال تواجدها بالصالة الرياضية المغطاة لحضور نهائى دورى مراكز الشباب لكرة القدم الخماسى بين فريقى ميت أبوغالب وكفر العرب، شهدت المحافظ عروضا مختلفة لفرقة رؤية للدراما الحركية وللكاراتيه.



كما قامت محافظ دمياط بتوزيع كأس نهائى بطولة تنس الطاولة وبطولة شد الحبل، وكذلك كأس نهائى دورى مراكز الشباب لكرة القدم الخماسى على فريق ميت أبو غالب الفائز بالبطولة.



وأكدت محافظ دمياط حرص كافة الجهات على الاهتمام بالنشء والشباب وتنمية قدراتهم، فضلا عن الاهتمام برفع كفاءة الخدمات المقدمة بمراكز الشباب بجميع القرى لإتاحة الفرصة أمام الجميع لممارسة الألعاب الرياضية المختلفة، لافتة إلى اهتمام الدولة أيضًا بذوى القدرات الخاصة والعمل على إدماجهم فى جميع المجالات باعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع.



جاء ذلك بحضور اللواء عصام الليثى سكرتير عام المحافظة، اللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد، النائبة إيفيلين متى، ومحمود أبو زهرة مدير مديرية الشباب والرياضة واللواء عماد حمدى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.