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فن
الأحد 02/يونيو/2019 - 12:24 ص

"البرنسيسة بيسة" الحلقة 27.. "بيسة" تعاند زوجها وتعود إلى المدرسة

مسلسل البرنسيسة
مسلسل "البرنسيسة بيسة"
حسين الجندي
dostor.org/2651234

شهدت الحلقة الـ 27 من مسلسل "البرنسيسة بيسة"، عودة بيسة إلى الفيلا مرة أخرى دون التحدث مع أحد بعدما علمت بخطتهم لمضايقتها من أجل طلب الطلاق ومساومتها على التنازل عن المدرسة، ويصعد لها كاظم لمعرفة سبب تغيبها لتخبره أنها كانت عند الدكتور وتقرر النوم على الأرض بعيدًا عنه وعندما تستيقظ تقرر الذهاب إلى المدرسة وتدخل فى مشادة مع كاظم بسبب رفضه ذهابها.

تطلب بيسة من "جودى" - آية سليم - أن تعلمها اللبس والكلام حتى تكون كلاس، وتكتشف بيسة أن إحدى التلاميذ تتعاطى "برشام"، وتخرج معها فى أحد الكافيهات وتقترب منها وتنصحها بالابتعاد عن الأشياء المضرة واعتبارها صديقتها وأن تعلمها التحدث بالإنجليزية، بينما يعود مأمون أيضا للعمل فى المدرسة مرة أخرى.

تخطط بيسة لتطوير الغداء والرياضة فى المدرسة لجعل صحة التلاميذ أفضل وتطلب برنامج لذلك من مدرس الألعاب ومعه مأمون، وتذهب "شويكار" – بوسى – لمكتب بيسة فى المدرسة وتنصحها بأن ترضخ لأوامر زوجها بالجلوس فى المنزل، وترد بيسة بأن الأمر اذا كان لا يعجب كاظم فعليه بالطلاق وتخبرها بأن الفيلا والمزرعة وكل هذا يخصها وتعد من أملاكها.

مسلسل "البرنسيسة بيسة" يعرض الساعة 9 مساء على قناة الحياة، وهو تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.

"البرنسيسة بيسة" الحلقة 27.. "بيسة" تعاند زوجها وتعود إلى المدرسة
"البرنسيسة بيسة" الحلقة 27.. "بيسة" تعاند زوجها وتعود إلى المدرسة
"البرنسيسة بيسة" الحلقة 27.. "بيسة" تعاند زوجها وتعود إلى المدرسة
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