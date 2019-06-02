صور.. مستقبل وطن بالشرقية يكرم حفظة القرآن الكريم من الأطفال

كرمت اللجنة العامة لحزب مستقبل وطن بالشرقية، حفظة القرآن الكريم، بعد اجتياز كافة الاختبارات الخاصة بحفظ كتاب الله، وطرق تجويده وقراءته الصحيحة بما يتوافق مع أحكام التلاوة ونصوصه الشرعية، تحت إشراف لجان متخصصة من مشايخ الأزهر الشريف، ومديرية الأوقاف، بالتنسيق مع أمانات الحزب بالمراكز.



وقال الدكتور "محمد سليم" الأمين العام للحزب بالشرقية، إنه تم تكريم الفائزين بالمسابقة التي أطلقتها أمانة الحزب بالشرقية بكافة مراكز المحافظة بـ"منيا القمح، وديرب نجم، والقنايات، وبلبيس، وأولاد صقر، وفاقوس، وأبو كبير، والصالحية، والقرين والعاشر من رمضان" بمنح الفائزين جوائز مالية، بالإضافة لتقديم رحلات عمرة، تقديرًا لتفوقهم وتميزهم فى حفظ كتاب الله.



وأكد سليم أن تكريم حفظة القرآن الكريم يغرس فى نفوس قلوب النشء عظمة الدين الإسلامى الوسطى، وما يحمله من معانى سامية، مشيرًا إلى حرص مستقبل وطن على تشجيع حفظة القرآن الكريم والعمل على إعدادهم وتأهيلهم للمشاركة فى المسابقات الكبرى وتقديمهم كنموذج يحتذى به فى التحلى بأخلاق القرآن، وأدابه التي تدعو لاحترام كافة الأديان.