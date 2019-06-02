نائب محافظ القاهرة: تسكين المستحقين بمشروع "أهالينا"

قال ابراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن حملات الطوارئ تأتي ضمن المرحلة الثانية للإزالات والتى بدأت من يوم 22 مايو الشهر الجاري، وبلغ إجمالى المبانى التى تم إزالتها والمقامة بدون ترخيص على أملاك الدولة حوالى 567 مبنى حتى تاريخه.



وأوضح نائب محافظ القاهرة في بيان له أنه تم تسكين السكان المستحقين من المعوضين بمشروع "أهالينا"، وبتوجيه من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ومتابعة من إبراهيم صابر نائب المحافظ.



كانت أعلنت محافظة القاهرة عن استكمالها لأعمال ازالة العشش الواقعة على شارع محور الطوارئ، والذي يربط بين السلام وعين شمس، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ضمن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بفتح طرق محورية تساعد في السيولة المرورية من جانب والتخلص من العشوائيات من جانب آخر.