صور.. محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78.89%

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، بنسبة نجاح 78.89%، حيث تقدم لآداء الامتحان 119251 طالب وطالبة، حضر منهم 118332، ونجح منهم 93347 طالب وطالبة.



واعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية للصم للعام الدراسي 20182019 م بنسبة نجاح 87.5%، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 100 %.



كما اعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية، وبلغت نسبة النجاح 80.54%، حيث تقدم لأداء الامتحان 3790 طالب وطالبة، حضر منهم 3541 ونجح 2852 طالب وطالبة.



وهنأ محافظ الشرقية الناجحين، وطالبهم بالحفاظ على تفوقهم الدراسي، وأشاد بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادي على مستوى المحافظة لمجهوداته الملموسة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب، مشيرا إلى أنه بالعلم تتقدم الأمم وترتقي الشعوب.



كما هنأ أوائل الشهادة الإعدادية العامة لحصولهم على المراكز الأولى وتحقيق أعلى الدرجات متمنيًا لهم دوام التوفيق والرقي، واستمرار التفوق في مراحل التعليم القادمة وتحقيق أعلى الدرجات.



ومن جانبه أوضح الأستاذ رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018 2019 بلغ (118981) طالب وطالبة موزعين على 664 لجنة امتحانية في ٢٠ إدارة تعليمية بنطاق المحافظة، وجاءت إدارة القنايات في المركز الأول بنسبة نجاح 88%، وإدارة غرب جاءت في المركز الثاني بنسبة نجاح 86.52%، وجاءت إدارة ههيا في المركز الثالث بنسبة نجاح 85.14%.