مؤسسة حياة تنظم أمسية رمضانية بالتعاون مع قصر ثقافة العريش

نظمت مؤسسة حياة للتنمية والأعمال الإنسانية بسيناء بالتعاون مع قصر ثقافة العريش أمسية رمضانية ثقافية، فى مقر المؤسسة بمدينة العريش بحضور عدد من القيادات ومنظمات المجتمع المدنى والمواطنين.



وقال جمال عواد قويدر مدير قصر ثقافة العريش إن الأمسية تضمنت اشتراك مجموعة من الشعراء والمنشدين الذين تباروا فى إلقاء أشعار دينية وتراثية وتواشيح منوعة، مشيرا إلى أنها كانت ضمن أنشطة قصر ثقافة العريش خلال شهر رمضان المبارك فى مختلف التجمعات، وأحيا الأمسية كل من: المنشد عبدالله عزارة، والشعراء: رضوان المنيعى، أحمد أبوحج، عبد القادر عيد عياد، حاتم عبد الهادى، ميرفت أبو فخر، الدكتور سمير محسن، عبد الكريم الشعراوى، محمد عابد، ونعايم النجار.



وتضمنت الأمسية أيضا عدة مناقشات حيث أعلن الدكتور عبد الكريم الشاعر الأستاذ بجامعة العريش اطلاقه مبادرة تشجيعية باسم جائزة سيناء الحياة خاصة بالأعمال الأدبية.



وأوصى بأن يتم الاستعانة بالمدربين فى تنمية مهارات الشعراء الصغار والكبار على مواجهة الجمهور وفنون الإلقاء والعرض لإكتمال شخصية الشاعر وحضوره فى كل المحافل.