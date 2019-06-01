شرطة أيرلندا الشمالية تعثر على عبوة ناسفة أسفل سيارة ضابط

عثرت الشرطة في أيرلندا الشمالية، على قنبلة أسفل سيارة ضابط شرطة في بلفاست اليوم السبت، قائلة إن متشددين قوميين زرعوها على الأرجح.



ورغم أن اتفاقية السلام المبرمة عام 1998 أنهت ثلاثة عقود من العنف الطائفي في أيرلندا الشمالية، يتعرض ضباط شرطة للاستهداف على نحو متفرق من قبل جماعات منشقة لا تزال نشطة في الإقليم الذي تديره بريطانيا.



واكتشفت العبوة المريبة في شرق المدينة اليوم السبت، وأعلنت السلطات أنها عبوة ناسفة بدائية قابلة للانفجار.



وكان متشددون قوميون من جماعة الجيش الجمهوري الأيرلندي الجديد فجروا سيارة ملغومة خارج مقر محكمة في لندنديري في يناير. ولم يصب أحد في الانفجار.