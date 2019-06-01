مشروبات الطاقة تؤثّر على ضربات القلب

تحتوي مشروبات الطاقة على جرعات كبيرة من الكافيين إلى جانب مواد مثل: الجنسنغ والتورين، وجوارانا، وفيتامينات ب. وتعد هذه المشروبات مستهلكيها بمزيد من التركيز وتحسن في الأداء البدني وإزالة الإحساس بالإرهاق، ولذلك تنال قبولًا بين أوساط الشباب والمراهقين. لكن وفقًا لدراسة جديدة يؤثر مشروب الطاقة على انتظام ضربات القلب خلال الساعات الـ 4 التالية لتناوله.



وقام الباحثون في هذه الدراسة بتجربة شارك فيها 34 شخصًا أعمارهم بين 18 و30 عامًا، طُلب منهم تناول مجموعة من المشروبات بعضها وهمي والبعض ينتمي إلى نوعية مشروبات الطاقة، مع إجراء فحوصات لضغط الدم وضربات القلب قبل وبعد تناول المشروب بساعات.



وأظهرت النتائج ارتفاعًا في معدّل ضغط الدم لا يمكن ربطه فقط بكمية الكافيين، وإنما يتطلّب تفسيره فحص المكونات المنشّطة الأخرى في هذه المشروبات.



وتشير بيانات الاستهلاك الأمريكية إلى تزايد انتشار مشروبات الطاقة بين الفئة العمرية التي تتراوح بين 12 و19 سنة، كما تم رصد ارتفاع عدد المستهلكين لهذه المنتجات في كل الفئات العُمرية تقريبًا وصولًا إلى سن الـ 59.



وتحذّر نتائج الدراسة التي أجريت في جامعة "باسيفيك" ونُشرت في "أمريكيان جورنال أوف بريفنشن ميديسن" من تأثير تناول مشروبات الطاقة على صحة القلب، وخاصة ضغط الدم وانتظام ضربات القلب.