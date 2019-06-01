محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية.. %78.89 نسبة النجاح

اعتمد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب اليوم السبت نتيجة امتحان الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية، حيث تقدم للامتحان 118 ألفا و532 طالبا وطالبة نجح منهم 93 ألفا و347 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 78.89%.



وصرح وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية رمضان عبد الحميد بأنه لم يحصل أي طالب أو طالبة على الدرجات النهائية، مشيرا إلى أن المركز الأول فاز به 12 طالبا وطالبة بمجموع 279.5 درجة من 280 درجة.



وأضاف أن إدارة "القنايات" التعليمية فازت بالمركز الأول بنسبة 88.27%، وإدارة "غرب زت" وإدارة الزقازيق بالمركز الثاني بنسبة 86.52%، وبالمركز الثالث فازت إدارة "ههيا" التعليمية بنسبة 85.14%، وبالمركز الرابع فازت إدارة "أبو كبير" التعليمية بنسبة 83.63%، وبالمركز الخامس فازت إدارة "كفر صقر" التعليمية بنسبة 82.74 %، وجاءت إدارة بلبيس التعليمية في المركز الأخير بنسبة نجاح 63.99%.