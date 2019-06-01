"المحافظين" يطالب بقوافل علاجية لتحصين الثروة الحيوانية من أمراض الصيف

قال صبري جاد، أمين مركز ومدينة زفتي بحزب المحافظين بالغربية، إنه من الضروري الحفاظ على الثروة الحيوانية، وعمل الاستعدادات اللازمة لمواجهة أمراض الصيف، وحماية الحيوانات من الأمراض التي تؤدي لنفوقها.



وطالب جاد، مديرية الطب البيطري بالغربية، بتوفير القوافل العلاجية للتوعية بأهمية التحصينات، وخطورة الأمراض الوبائية المختلفة، كما طالبهم بضرورة إطلاق حملة قومية للتحصين ضد أمراض الجلد العقدي، وجدري الأغنام، ومرض الحمى القلاعية وحمى الوادي.



وأضاف أنه لا بد من حصر جميع الاحتياجات اللازمة للبيطريين والعاملين، وضرورة توفيرها لتنفيذ برامج التحصينات ضد الأمراض الوبائية، وتوزيع اللقاحات ومستلزمات التحصين، إضافة إلى عمل برامج للتحصين ضد جميع الأمراض الوبائية.



من جانبه، أكد نادر فصيح، رئيس لجنة الزراعة بحزب المحافظين، ضرورة المحافظة على الثروة الحيوانية من خلال عدة طرق منها عمل حملة شاملة على مستوى الجمهورية، يكون مقرها في الوحدات البيطرية المنتشرة في الأقاليم، ويتم إعلانها في جميع وسائل الإعلام.



وأشار فصيح، إلى ضرورة حصر جميع المربين، وإلزامهم بأخذ التحصينات كافة، وتوقيع غرامات على من لا يستجيب للحملة حتى لا ينتشر المرض، إضافة إلى عمل متابعات دورية من قبل الوحدة البيطرية على من يكتشف لديه المرض.